Трампа змусять заплатити податки

Президенту США погрожують штрафними санкціями.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо у зв’язку з матеріалом NYT про можливе багаторічному ухиленні президента США Дональда Трампа від сплати податків заявив, що намагатиметься стягнути з нього всі ті відрахування в бюджет, що той недоплатив міста і штату.

Блазіо пригрозив главі держави штрафними санкціями – як з боку міста, так і з боку штату Нью-Йорк.

“Нью-Йорк має намір компенсувати будь-яку суму, яку Дональд Трамп заборгував жителям міста. Крапка”, – заявив де Блазіо.

Президент США Дональд Трамп позиціонує себе, як Self-made – сам всього добився людина, що став з нічого мільярдером; однак, як нещодавно з’ясувалося, Трамп в свій час отримав 413 мільйонів доларів в сучасному еквіваленті, успадкувавши імперію нерухомості його батька, і більша частина цих грошей була отримана завдяки ухиленню від податків.