У США В результаті стрілянини загинув поліцейський

Ще четверо поранені.



Смертельна стрілянина, яка виникла в середу в штаті Південна Кароліна (США), забрала життя щонайменше одного поліцейського, ще четверо людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нападник затриманий, повідомив американський новинний телеканал CNN.

“Один міліціонер загинув, ще четверо отримали поранення під час стрілянини в середу в місті Флоренс, Південна Кароліна”, – наголошується в повідомленні.

Інцидент стався в житловому районі міста. Поліція одразу відреагувала на виклик і локалізувала конфлікт. Після розмови з представником нападник здався.

За повідомленням офісу шерифа округу, підозрюваний був доставлений в лікарню.

Серед поранених – троє офіцерів поліції і 20-річний цивільний. В результаті перестрілки загинув поліцейський міста Флоренс.

До розслідування інциденту підключилися представники Федерального управління контролю за обігом алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї і вибухових речовин.

Про можливі мотиви нападу поки не повідомляється.