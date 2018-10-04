Вам підвищать пенсійний вік, і Ви за це заплатите

Незвичайний підсумок накльовується у так званої пенсійної “реформи”. Початкові тези про те, що бюджетних коштів не вистачає на виплату і підвищення пенсій, що виплати літнім людям надмірно величезні, розвінчуються самими ж владою. На нараді президента з кабміном з’ясувалося, що пенсійна “реформа” матиме негативний фінансовий вплив на економіку держави.

ЗМІ цитують президента, який говорить про те, що Уряд спочатку розраховував на “позитивний фінансовий результат протягом кількох років”, і на підвищення пенсій було б витрачено 3 трлн руб. Але після “поправок Путіна” стало ясно, що позитивний ефект скорочується на 0,5 трлн руб. Таким чином, влада прийшли до висновку, що міністри повинні десь знайти відсутні 500 млрд руб.

Здавалося б, новий проект бюджету-2019 внесений з рекордним профіцитом майже в 2 трлн руб. Якщо вже звідти не можуть знайти кошти, то взагалі логічно “відіграти” все назад – який сенс у пенсійній “реформі”, якщо від цього буде гірше і громадянам, і державі? Представляється, що субсидіювати Пенсійний фонд в тому ж обсязі простіше, ніж протягати “реформи”, вводити в збиток собі нові поправки і озлоблювати людей. Проте влада, мабуть, не можуть визнати неправоту і відіграти назад.

“Шахраї не будуть відігравати назад свої шахрайські дії”, – впевнений економіст, експерт МЕФ і екс-заступник голови Рахункової палати Юрій Болдирєв. Про це він розповів Накануне.RU.

– Пенсійна “реформа” зробить, зі слів влади, від’ємний фінансовий ефект – який тоді сенс у підвищенні пенсійного віку?

– Все це є великим маячнею. Справа в тому, що пенсійна “реформа”, нейтральна для держави – це взагалі якийсь абсолютний абсурд. Так не чіпайте і не буде у вас проблем. Ніхто не просив терміново пообіцяти підвищити пенсію, як кажуть чиновники, на тисячу рублів, але змушуючи людей виходити на пенсію пізніше. Ніхто ж цього не просив. Не було такого, що люди просять – а ось Уряд бідне змушений піти назустріч.

В результаті ні про яку нейтральності “реформи” мови не йде. А мова йде про прямому пограбуванні людей. Одна справа – ви вступаєте в якийсь трудовий вік, з вами обумовлюють, що ви будете робити, та ось ви вийдете на пенсію в стільки-то років. І зовсім інша справа, коли люди вже відпрацювали всі, і раптом їм кажуть – привіт, тепер буде інакше!

– Раніше влада припускали, що ефект буде “нейтральним” – це було можливо?

– Це одностороннє, нічим не спровоковане, крім бажання заощадити, зміна правил. Ні про яку “нейтральності” мови бути не може. Всі казки про те, що вони ці кошти спрямують на підвищення пенсій – це теж повна маячня. Підвищення пенсій має бути за законом у відповідності з інфляцією. Крапка. А от хитрий механізм, коли люди вносили працю в життя всієї країни, але чомусь пенсії нараховуються виключно з окремого Пенсійного фонду, який наповнюється виключно відрахуваннями від зарплат, – це і є шахрайство.

Чомусь нікому в голову не приходить, що в системі, наприклад, фінансового забезпечення Адміністрації президента або Уряду немає ніякого дисбалансу, тому що все це йде з бюджету.

Точно так само пенсії повинні бути безумовними зобов’язаннями держави, що фінансуються з усього, що створює державу. А ось хитрість і шахрайство в тому, що влада створили маленьку скарбничку, в якій немає відрахувань від митних зборів, від сировинної бази, ні всього, що є в країні – а тільки відрахування від зарплат.

І виходячи з цього нам кажуть, що нібито не вистачає грошей – так в цьому і є шахрайство. І всі подальші перипетії – всі ці поправки президента “милостиві”, заяви, що “будемо пороти не щодня, а тільки по суботах” – це продовження шахрайства.

– Адже можна було заздалегідь прорахувати збитки від цих поправок?

– Ви говорите про те, чи міг шахрай заздалегідь прорахувати свої шахрайські маневри? Щось прораховують, а щось роблять в нахабну. Мені, чесно кажучи, не дуже хочеться вдаватися в логіку шахрайських маневрів. Мені важливо встановити, що маневри шахрайські свідомо і спочатку.

– Що необхідно було б зробити в умовній “ідеальній ситуації”? Відіграти назад “поправки”?

– Взагалі реформа має полягати в наступному: перше – ніякого окремого Пенсійного фонду, ніяких окремих відрахувань на пенсію, загальна система оподаткування по всій країні.

Друге – рекомендації Міжнародної організації праці (МОП) – пенсія не менше 40% середньої зарплати. Відповідно, повинна бути встановлена система розрахунку пенсій така, щоб середня пенсія (сумарно прорахувати всіх пенсіонерів) не менше 40% середньої зарплати. Ось суть реформи.

Третє – якщо хочете рухати людей до того, щоб вони пізніше виходили на пенсію, то 40% від зарплати – це гарантована всім пенсія. А якщо відпрацюєте ще п’ять років – тоді у вас буде не 40%, а 50%. Ось така має бути реформа – це була б чесна реформа. Але при цьому розраховувати не окремо баланс-дисбаланс Пенсійного фонду, а баланс-дисбаланс всієї бюджетної системи. Тому що люди вносили вклад в життя всієї країни, а не окремо Пенсійного фонду.

– Звідки будуть тепер шукати відсутні, на думку влади, кошти?

– Знаєте, незалежно від цих, ще раз підкреслюю, шахрайських розмов, вони все одно зараз будуть підвищувати ціну на електрику – не миттям так катанням. Вже оголосили, що збираються ввести соціальну норму, яку, мабуть, зроблять мінімальної, а далі – електрика більш дороге. І так далі. Вони все одно будуть збирати гроші на свої “іграшки”. А свої “іграшки” – це допомога олігархам, щоб, будучи неконкурентоспроможними, не створюючи ніякої конкурентоспроможної продукції, а просто експлуатуючи наші природні ресурси, тим не менш, навіть в умовах санкцій продовжувати жити розкошуючи.

Ключова гра – там. А все інше – це шахрайські розмови для відводу очей.

– Невже все це – заради 500 млрд рублів?

– Там не півтрильйона, масштаби будуть істотно більше. Масштаби вилучення з нас через нові податки, через підвищення податків на житло, на земельні ділянки, через підвищення цін на електроенергію, через підвищення страхових тарифів на ОСЦПВ, через введення в майбутньому обов’язкового страхування житла, і так далі мова буде йти не про півтрильйона, а про значно більш масштабних суми.