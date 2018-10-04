Британія звинуватила Росію в кібератаках по всій планеті

Росія атакувала в тому числі і себе.

МЗС Великобританії звинуватив ГРУ РФ в організації “невибіркових і безрозсудних” кібератак по всьому світу, спрямованих проти політичних інститутів, бізнесу, медіа та спорту.

Про це йдеться в заяві міністерства.

Національний центр кібербезпеки Великобританії (NCSC) підкреслює, що ГРУ Росії, “яка діяла під назвами Fancy Bear, Pawnstorm і Tsar Team, “майже напевно” несе відповідальність за ряд серйозних хакерських нападів на країни, включаючи США, Британію і саму РФ.

Серед нападів – кібератака на Національний комітет Демократичної партії США в 2016 році.

“Дії ГРУ РФ є невыборочными і безрозсудними: вони намагаються підривати і втручатися у вибори в інших країнах, вони навіть готові нашкодити російським компаніям і громадянам РФ”, – заявив глава МЗС великої Британії Джеремі Хант.

“Ми разом з нашими союзниками будемо викривати і відповідати на спроби ГРУ підірвати міжнародну стабільність”, – підкреслив він.

Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон і міністр закордонних справ Маріс Пейн приєдналися до звинувачень, засудивши “шкідливу киберактивность” РФ.

Національний центр кібербезпеки Великобританії повідомив, що Кремль несе відповідальність за хакерські напади на WADA (Міжнародне антидопінгове агентство) в 2017 році – це призвело до оприлюднення медичних записів спортсменів.

Крім цього, NCSC звинуватив РФ в створенні вірусу-шифровальщика BadRabbit, від якого в 2017 році постраждали системи Одеського аеропорту, київського метрополітену, російського Центрального банку і 2 ЗМІ РФ.

Також мова йде про злом і викрадення контенту з багатьох поштових акаунтів невеликої британської телестанції в 2015 році, масовану атаку на українські фінансові, енергетичні та урядові структури в 2017 році, а також зараження тисяч комп’ютерів трояном VPNFilter.