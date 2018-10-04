В одному з океанів обмежили вилов риби

Мораторій укладений на 16 років.



Досі Арктичний океан не охоплювався яким-небудь міжнародним режимом збереження біорізноманіття та екологічного управління. Країни, що мають доступ до акваторії найменшого океану – Північного Льодовитого, підписали в Гренландії 16-річний мораторій на обмеження вилову риби. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Європейської комісії.

Серед підписантів – США, ЄС, Японія, Норвегія, Канада, Китай, Ісландія, Південна Корея, Данія і РФ. Всі разом ці країни дають близько 75% світового ВВП.

Комерційний вилов риби у відкритому океані буде під забороною до тих пір, поки гідробіологи не підтвердять, що його можна розв’язати.

Укладена домовленість на рибальську зону площею понад 2,7 млн кв. км (приблизно як Аргентина).

“Ця угода стане першим кроком на шляху до створення однієї або декількох регіональних рибогосподарських організацій або механізмів для Північного Льодовитого океану, щоб забезпечити стійку стійку рибну ловлю”, – зазначили в Єврокомісії.

Арктичний регіон зараз прогрівається майже в три рази швидше в порівнянні зі світовим середнім показником, що викликає зміну обсягів і розподілу рибних запасів. В результаті арктичні води можуть стати дуже привабливими для комерційного рибальства в середньостроковій і довгостроковій перспективі.