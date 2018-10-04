«Ощадбанк» погрожує судді Господарського суду Києва

Суддя Господарського суду Києва Оксана Грєхова заявила, що отримала листи з погрозами від «Ощадбанку», який є ” дочкою «Сбербанку Росії». Її заяву опубліковано на сайті Вищої ради правосуддя, повідомляє видання «Главком».

Суддя розглядає провадження за позовом «Ощадбанку» до Держслужбі спецзв’язку і захисту інформації про відшкодування збитків. Грєхова зазначає, що 27 вересня отримала через діловодство суду повідомлення від дочки російського банку.

«З цього моменту будь-які дії, спрямовані на обмеження інтересів АТ «Ощадбанк», або дії, вчинені на користь опонентів АТ «Ощадбанк» будуть розцінюватися керівництвом АТ «Ощадбанк» як навмисних перешкод інтересам Російської Федерації в Україні й притягнуть за собою наслідки у вигляді відкриття кримінальних проваджень стосовно таких осіб Слідчим комітетом Російської Федерації», – цитує суддя лист.

Його автори кажуть, що «з метою захисту інтересів Російської Федерації» проти Греховой та її родичів «можуть бути введені персональні санкції».

Автор листа переконаний, що Слідчий комітет Росії надасть «компетентну оцінку» діям суддів, націленим на «особисте збагачення і утиск прав АТ «Ощадбанк» і кожного, хто має приналежність до Російської Федерації».

Лист датований 21 вересня і нібито підписано головою правління «Ощадбанку» Іриною Князєвої.

У той же час на сайті «Ощадбанку» оприлюднено заяву, в якій банк стверджує, що вищеописане суддею лист є фальшивим. Також в банку заявляють, що звернулися в правоохоронні органи України для проведення розслідування.

ДОКУМЕНТ

Раніше SKELET-info повідомляв, що білоруський «Паритетбанк» не відповідає вимогам Національного банку України як потенційний покупець української «дочки» «Ощадбанку».

А до цього стало відомо, що олігарх Валерій Хорошковський вийшов з переговорів з материнською структурою «Ощадбанку», незважаючи на те, що принципова домовленість була досягнута.