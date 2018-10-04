Сіті-лайти від Березенко і «брудна» війна Демчины. Що розповідав Ситник депутатам

Звіти керівників правоохоронних органів перед депутатами Верховної Ради завжди викликають значний резонанс.

Однак, прихід на засідання профільного парламентського комітету директора НАБУ Артема Ситника 3 жовтня отримав більший розголос, ніж зазвичай.

Причиною стали розміщені за кілька днів до засідання ледь не на всіх станціях київського метро сіті-лайти з зображенням керівника НАБУ, ліпленням: Я викрию топ-корупціонерів і анонсом засідання, трансляція якого відбудеться на всіх каналах телебачення.

Додатково засідання рекламувалось в ефірі кількох радіостанцій.

У НАБУ одразу відхрестилися від розміщення реклами, а сам директор НАБУ назвавши такі дії типовою провокацією.

Хто саме прорекламував засідання по гарячих слідах встановити не вдалося, однак досягти своєї мети ініціатори змогли – засідання стало топ-подією, до якого була прикута додаткова увага.

Українська правда зібрала основні тези виступу Ситника перед депутатами.

Про роботу НАБУ, страх депутатів та антикорупційний суд

Зараз працювати не просто важко, а істерічно.

У нас є два фактори – це вибори і достатня жвавий процес створення антикорупційного суду. Ці два фактори сприяють до цих маніпуляцій.

Ті, хто свого часу підтримував створення НАБУ, можливо, з подивом для себе, нарешті відчули, що антикорупційна реформа в країні таки запрацювала.

Сьогодні ті ж самі люди намагаються цю реформу зупинити, вдаючись подекуди до відвертих маніпуляцій щодо НАБУ. Час спливає, а страх збільшується.

Тому я не виключаю різного роду провокацій, вручення підозр, ухвалення інших політично вмотивованих рішень, мета яких – зупинити НАБУ. Можливо, не так швидко, як хотілось би, але ми рухаємося вперед

Дивно чути, що справи розвалюються в судах … щоб сказати, що справа розвалюється, її як мінімум треба прочитати … прокурора, адвоката… Справи не розвалюються, просто стояти, для цього необхідне створення Антикорупційного суду.

Аудит роботи Національного антикорупційного бюро України не відбувається попри те, що Комісія зовнішнього контролю з проведення незалежного оцінювання діяльності відомства була сформована три місяці тому.

Насправді я сказав, що буду сприяти проведенню аудиту НАБУ, бо він навпаки не починається. Ми вже три місяці маємо комісію, і три місяці не починається аудит.

Причина достатня мені очевидна – для аудиту потрібні певні порушення. Можливо, у людей немає надії, що вони знайдуть їх. Можливо, й так. Альо все ж таки НАБУ з першого дня формування трійки аудиторів готове до того, щоб надати все, що потрібно для проведення аудиту.

Про медійну війну проти НАБУ

Медійна війна почалася достатня давно. Зараз ми бачимо гарячу стадію цієї війни.

Для НАБУ зараз фактично закритий доступ на центральних телеканалах. Протидіяти медійній війні дуже важко, тому що медійні ресурси, в основному, належать тім, хто є беніфіціаром тих проваджень, які ми розслідуємо.

Заявити про особистий конфлікт Ситника з кимось – це другий по популярності спосіб захисту після політичного переслідування.

Про безкоштовні сіті-лайти, Березенка та заступника голови СБУ Демчини

Нещодавно на адресу антикорупційної прокуратури була скерована підозра щодо першого заступника голови Служби безпеки України.

Нещодавно в рамках кримінального провадження за заявою журналіста Дмитра Гнапа, який видав листування пана Онищенка з окремими народними депутатами.

В рамках цього провадження були викликані на допит деякі депутати, в тому числі нардеп Березенко, який відповідає за зовнішню рекламу.

Мабуть, я єдиний чиновник, який був так прорекламований безкоштовно.

Вважаю, що – це надзвичайно брудні кроки з боку Демчини. Все ж таки, потрібно захищатися у більш цивілізований спосіб, а не шляхом зібранням тітушок або людей, які навіть не знають, що таке НАБУ і чому вони там стояти.

Дивує цинізм, бо організатори тих акцій, які були біля НАБУ, навіть не приховувались. Вони розраховувались прямо перед приміщенням НАБУ. Вантажили в запчастини прямо перед вікном мого першого заступника

Чому пан Демчина вийшов у публічну площину?

Насправді причина навіть не в цій справі. Насправді причина в тому, що відбувалось рік тому – ми документували корупційну схему в міграційній службі, яка стосувалась керівніцтва.

На шкода, працівниками відділу ДО СБУ (відділ по боротьбі з корупцією і економічними злочинами СБУ – УП) була зірвана ця операція, і подальші події показали, чому вона була зірвана.

Якщо ви пригадуєте, потім ми притягнули тоді працівника СБУ за отримання хабаря за вирішення питання при видачі посвідок іноземним громадянам.

НАБУ займалася цим, щоб не зірвати безвізовий режим.А коли ми бачимо, що в міграційній службі громадяни країн так званого ризику отримують паспорти а 30 тисяч доларів, то це питання не нашої безпеки, а безпеки європейських країн.

Замість співпраці ми отримали розголошення агентів і зірвані інші справи. Одна із таких зірваних справ стосувалась фіксації кришування грального бізнесу, до якого були також причетні керівники СБУ.

Від НАБУ можу сказати, що поки я його очолюю, ці проплачені акції, ці зовнішні реклами, не будуть гальмом для розслідування.

Про Роттердам +

Днями було отримано економічний звіт фахівців про те, що дійсно було безпідставно застосовано тариф Роттердам+. Встановлена сума незаконно стягнутих коштів у результаті необгрунтованого застосування цієї формули становить 15 мільярдів гривень.

Зараз вирішується питання разом з прокурором про призначення експертизи, і після її отримання буде остаточне рішення. У справах, в яких ідеться про збитки, призначення експертизи є обов’язковим.

Зараз ми на фінальній стадії.

Про зустріч з президентом як спробу підставити

Нічний візит до приватного будинку президента Петра Порошенка міг бути спробою підставити.

Що стосується президента… після того, як вийшло це розслідування. Я думав, що буде дискусія про антикорупційний суд, а мабуть, все ж таки була спроба мене підставити.

Хоча я довівши, що зустріч з главою держави діючим і обговорення тих питань, що стосуються антикорупційної діяльності… ну, я вважав, що це необхідно зробити.

Не пам пам’ятаю наразі, у нас всього було 13-14 зустрічей.

Про заступника голови Служби зовнішньої розвідки Семочко

Національне антикорупційне бюро України відкрило провадження щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко.

Кримінальне провадження зареєстровано сьогодні. Я не буду приховувати, що ми перед цим вели аналітичну роботу з його декларації, але зареєстрували сьогодні, коли вже вийшов цей сюжет. Мі об’єднання єднали ті матеріали, які в нас були, і зареєстрували кримінальне провадження.

Про подання на Ляшка, Петренка та Геращенка

НАБУ офіційно ніякого проекту подання або підозри щодо пана Ляшка нікуди не направляла.

Що стосується пана Петренка. Є рішення суду. І на тієї годину, коли з’єднання явилася новина, що ми когось викрили, у нас цього рішення не було, а провадження взагалі ніякого не було. Та сама ситуація і щодо Геращенка.

Це така чергова технологія, яка фактично використовується для об’єднання певних еліт проти нас. Іноді, коли я читаю новину, навіть не знаю, звідки вона береться… це фактично така технологія, щоб розпалити усіх, тримати в тонусі і намагатися якимсь чином зараз без аудиту припинити роботу Антикорупційного бюро.

Про співпрацю з іншими правоохоронними органами

У нас є не тільки негативні приклади відносин, а є й співпраця з іншими правоохоронними органами. Ми ніколи цього не приховували. І з поліцією і з відділом «К» СБУ, і ми завжди про це пишемо.

Співпраця була тільки тоді вдалою, коли вона стосувалася невисоких суб’єктів, суддів районних. Щодо більш високих посадовців жодної успішної співпраці не було.