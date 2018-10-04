Ціни на медикаменти «Дарниці» Загорія в РФ нижче, ніж в Україні

Вартість препаратів від фармацевтичної фірми «Дарниця», кінцевим бенефіціаром якої є народний депутат від «Блоку Петра Порошенко» Гліб Загорій, в Україні вище, ніж в Росії. Таким чином ліки «Дарниця» можуть потрапити під антидемпінгове розслідування в РФ, повідомляє портал «Антикор» з посиланням на дані моніторингу аптечних онлайн-сервісах infolek.ru і tabletki.ua.

Так, «Корвалол» від «Дарниці» в Москві можна купити по 8,23 грн (в еквіваленті), тоді як у Києві він продається за 9,94 грн. «Вікасол-Дарниця» стоїть в Росії близько 20,05 грн, а в Києві — 28,99 грн. «Дибазол-Дарниця» в Москві можна знайти в діапазоні 10,03-32,17 грн за упаковку, а в Києві — від 21,26 грн.

«Валідол» від «Дарниці» обходиться українцям за 3,85 грн, а росіянам — 2,92 грн. А ось «Димедрол» в московських аптеках є за 9,4 грн за 1 мл ампулу, в Києві — мінімум за 14,95 грн.

«У той же час деякі ліки київського виробника в Росії продаються за цінами в кілька разів вище, ніж в Україні. Наприклад, АТФ коштує в Москві близько 113 грн, тоді як у Києві — 31 грн. «Фторурацил-Дарниця» купують за 104 грн в Росії, тоді як в Україні такого товару немає в наявності», – зазначає ЗМІ.

Раніше SKELET-info повідомляв, що чистий прибуток «Дарниці» в першому півріччі цього року склала 246,1 млн грн, збільшившись на 67%.

Крім того, Київський апеляційний господарський суд відмовив підприємству «Фармак», яким керує старша сестра екс-губернатора Донецької області Павла Жебрівського – Філя Жебровська, у вимозі скасувати державну реєстрацію знака для товарів і послуг «Корвалол-Дарниця», який належить фармацевтичній фірмі «Дарниця».

Крім того «Фармак» має намір оскаржити рішення Київського апеляційного господарського суду щодо задоволення позову фармфірми «Дарниця» про скасування рішення про визнання знака для товарів і послуг «Корвалол CORVALOLUM» у Верховному суді.