У Шотландії пішла з молотка найдорожча в світі пляшка віскі

Вартість склала більше $1,1 млн.

На аукціоні в шотландському Единбурзі продали пляшку односолодового віскі 60-річної витримки Macallan Valerio Adami за рекордні 848 тисяч фунтів стерлінгів – понад $1,1 млн.

Покупцем став приватний колекціонер з Азії. Його ім’я не розкривається. Він брав участь в торгах по телефону.

Віскі Macallan Valerio Adami врожаю 1926 року розлили в пляшки в 1986 році, всього в серії 12 пляшок. Скільки з них зараз існує – невідомо.

Одна з пляшок могла розбитися при землетрусі в Японії в 2011 році, а ще одна могла бути відкрита.

Попередній власник купив пляшку в 1994 році прямо на вискарне Macallan. Сума цієї угоди не оголошувалася.

У травні на аукціоні в Гонконгу пляшка цього ж віскі пішла з молотка за 814 тисяч фунтів (понад $1 млн).