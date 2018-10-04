Порошенко захоплює енергетику країни?

Журналіст-розслідувач Дмитро Гнап оприлюднив докази, як президент України Петро Порошенко з друзями скуповує об’єкти в енергетичній сфері. На своїй сторінці у Facebook він опублікував фотографію, де зображено Анатолій Шкрібляк — власник енергетичної компанії «Технова», куди входять чотири ТЕЦ Сумська, Чернігівська, Черкаська та Дарницька. Поруч з ним знаходиться Сергій Міщенко і вони разом виходять з офісного центру в спорт-клубі «5 елемент», де часто бачать «праву руку» Порошенко — Ігоря Кононенка.

«Раніше мені стало відомо, що президент Порошенка з друзями отримали 50% частку в бізнесі Шкрібляка, тобто контролюють половину ТЕЦ. І яке неймовірне збіг! У минулому році кіпрська компанія Group A-Zevs Ltd, яка була багаторічним одноосібним власником українського «Технова» Шкрібляка дійсно половину акцій переписала на два інших кіпрських офшору: Chapaia Ltd. і Melcon Services. Правда, їх власниками офіційно числяться кіпрські юристи», – пише Гнап.

За його даними, Міщенко сейчам виконує функції «наглядача» в енергетичному бізнесі Шкрібляка від президентського оточення. «Після того, як за даними моїх джерел, президент і компанія увійшли в бізнес Шкрібляка, там швидко змінився менеджмент. Тепер всіма процесами в «техно» керує Олена Мазурова — колишня підлегла Міщенко ще з часів податкової», – додає журналіст.

Гнап також нагадав, що президент контролює Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. «Енергетика смачніше шоколад, так?… Особливо, коли ця комісія знову почала стару пісню про необихднисть підвищити тарифи на електроенергію. Причому вдвічі! Ми ж не дамо Петру Олексійовичу з друзями прірву, так? А те, що ви шоколапок останнім часом мало є сталі», — додав журналіст.

Раніше повідомляв, що Кононенко у своєму офісі в бізнес-центрі на Подолі у Києві регулярно зустрічається з власниками енергетичного бізнесу в Україні.

Також стало відомо, що Порошенко в цьому році збільшив свої доходи в п’ять разів в порівнянні з минулим роком.

До цього депутати направили лист Порошенка з вимогою прокоментувати повідомлення про наявність у нього незадекларованого майна і коштів в офшорах.

Зазначимо, незважаючи на свої обіцянки в 2014 році продати кондитерську корпорацію Roshen, Порошенко продовжує отримувати прибуток від її діяльності.