Time опублікував список можливих кандидатів на Нобелівську премію миру

У число претендентів увійшли Трамп і Кім Чен Ин

Головними претендентами у списку Time вважаються учасники діалогу навколо долі КНДР – лідери двох Корей і президент США. Американський журнал Time склав список можливих кандидатів на отримання Нобелівської премії миру. У число претендентів увійшли президент США Дональд Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин, пише в середу, 3 жовтня, видання.

Зокрема, головними претендентами у списку журналу значаться учасники діалогу навколо долі Кореї – лідер КНДР Кім Чен Ин, президент Південної Кореї Мун Чже Ін і президент США Дональд Трамп. Лідери Півночі і Півдня доклали зусиль до того, щоб зупинити ядерну гонку на півострові і припинити ядерні випробування, проведені КНДР, зазначає Time. Це робить їх явними фаворитами у списку кандидатів на Нобелівську премію. Однак, комітету буде складно не брати до уваги оцінки ООН щодо ситуації в КНДР. Згідно з даними правозахисників, у країні тривають масові порушення прав людини.

Слідом за керівниками Північної і Південної Кореї йде ще один учасник міжкорейського діалогу – президент США. Навесні Дональд Трамп домігся першої в історії зустрічі лідерів США і КНДР, що пройшла в Сінгапурі. Найбільша британська букмекерська контора Ladbrokes оцінює шанси Трампа на перемогу п’ять до двох, відзначає видання.

Як менш ймовірні оцінюються шанси на отримання премії Карлесом Пучдемоном. Ініціатор референдуму про відокремлення Каталонії від Іспанії був змушений залишити країну у зв’язку з переслідуванням з боку влади. Після цього увагу до його персони знизилося. Однак, його шанси на отримання премії Ladbrokes все ще оцінює у 12 до 1.

У числі претендентів також названі Папа Римський Франциск (ймовірність 16 до 1) і блогер з Саудівської Аравії Раиф Бадаві, яка перебуває в ув’язненні за звинуваченням в образі ісламу.

У той же час серед претендентів з числа організацій Time найбільш імовірним одержувачем премії називає Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ). Ця структура раніше вже двічі отримувала Нобелівську премію миру: в 1954 і 1981 роках.

Як відомо, лауреатом Нобелівської премії миру щорічно стає людина або організація, які, на думку Нобелівського комітету, зробили більше за інших для досягнення миру на планеті. Комітет не розкриває інформацію про претендентів на премію. Відомо лише їх кількість – у цьому році на отримання нагороди висунутий 331 претендент – 216 осіб та 115 організацій. Оголошення лауреата премії відбудеться 5 жовтня в Осло.