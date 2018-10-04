Шойгу запропонував створити в Сибіру фінансово-промислову «столицю»

Великий фінансово-промисловий центр, “свого роду столицю”, необхідно створити в Сибіру, щоб він допоміг розвитку сибірських і далекосхідних регіонів, заявив президент Російського географічного товариства, міністр оборони Росії Сергій Шойгу, пише .

За словами глави Міноборони, необхідно продовжити політику розвитку Сибіру і Далекого Сходу, яку почали в царський час і продовжили радянське. “А чим можна привабити сюди людей? Передусім, умовами життя. Ніякого іншого способу, думаю, немає”, – висловив упевненість він.

Шойгу нагадав, що в царський час демографічну ситуацію в Сибіру намагалися змінити за рахунок переселення за Урал жителів європейської частини Росії, діяло навіть спеціальне управління при міністерстві внутрішніх справ.

“Ну а про столипінські реформи, думаю, чули всі. Це була масштабна програма: переселенці отримували значні позики і право на пільговий проїзд, звільнялися від частини податків. Сім’ям, крім земельного наділу, видавали ще по одній тяглової і однієї кормової худобі — мається на увазі кінь і корова”, – розповів Шойгу.

Крім того, людей в Сибір вабили такі гігантські державні проекти, як будівництво Транссибірської магістралі і Китайсько-Східної залізниці. Все це давало хороші результати — в Сибір тоді переселилися майже п’ять мільйонів осіб, нагадав міністр.

“І в радянські роки ця проблема вирішувалася. Правда, спочатку в основному за рахунок тисяч в’язнів, які будували Норильськ, Дудінку, Комсомольськ-на-Амурі, освоювали Камчатку, зводили порти”, – сказав Шойгу.

Потім грянула війна і почався самий складний і важкий період — евакуація підприємств в Сибіру, будівництво нових заводів і фабрик, яке йшло неймовірними темпами, продовжив міністр. Потім прийшов час комсомольських будівництв, з’явилися Красноярський алюмінієвий завод, Красноярська, Братська і Саяно-Шушенська електростанції, прокладалася Байкало-Амурська магістраль, перерахував він.

Раніше президент Росії Володимир Путін в ході Східного економічного форуму заявив, що Далекий Схід отримає роль локомотива російської економіки. Він також повідомив, що в Росії розробляють національну програму розвитку регіону.