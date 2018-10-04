Генпрокуратура підозрює Азарова і його сина в отриманні 140 млн гривень хабара

Слідчі Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури повідомили про підозру в отриманні хабара колишньому прем’єр-міністру України Миколі Азарову і його синові – екс-нардепу Олексію Азарову. Про це повідомляється на сторінці управління в Facebook.

Досудове розслідування ведеться за статтями КК про отримання неправомірної вигоди у особливо великому розмірі (незаконне збагачення) – 3 ч. ст. 368-2 Кримінального кодексу України, а також за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 209 КК України.

“Встановивши наявність достатніх доказів для підозри особам, 2.10.2018, відповідно до вимог ст. 278 Кримінального процесуального кодексу України повідомлено про підозру колишнього прем’єр-міністра України і його синові – колишньому народному депутату України в отриманні у 2010 році хабарі у вигляді грошових коштів в сумі понад 140 мільйонів гривень, що є особливо великим розміром, та сприяння в її отриманні за виконання в інтересах іншої особи дії з використанням наданої влади для його призначення на посаду першого віце-прем’єр-міністра України, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 і ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України (в редакції, що діяла станом на момент їх вчинення)”, – сказано в повідомленні.

Досудове розслідування справи триває.

Зазначимо, 11 березня 2010 року першим віце-прем’єром в уряді Азарова був призначений Андрій Клюєв.

Раніше стало відомо, що Генеральна прокуратура отримала дозвіл на спеціальне (заочне) досудове розслідування у відношенні Миколи Азарова за підозрою в заволодінні скрапленим газом на 2,2 млрд гривень.