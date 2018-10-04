У Росії кожна п’ята компанія несе збитки

Це випливає з опублікованих ФНС фінансових результатів 2,5 млн російських компаній. Експерти пов’язують ситуацію з економічним спадом і податковими махінаціями.

Майже кожна п’ята компанія в Росії (19 відсотків) виявилася збитковою. Це випливає з фінансових результатів 2,5 млн російських компаній за 2017 рік, які опубліковані Федеральною податковою службою (ФНП), повідомляє агентство РБК у четвер, 4 жовтня.

Згідно з цими даними, близько 27 відсотків закінчили минулий рік з нульовим прибутком і ще 25 відсотків – з нульовими доходами і витратами, в основному ті, які хоч і не закриті, але вже не потрібні власникам.

Експерти пов’язують це частково з економічним спадом і частково з податковими махінаціями. Це друга хвиля масштабного розкриття даних про російському бізнесі, з яких в 2016 році був знятий режим податкової таємниці.

В середньому доходи російських компаній становили 51,2 млн рублів, а витрати – 50,2 млн рублів. У компаній з позитивним фінансовим результатом середня прибуток до оподаткування – 6 млн рублів. Середній збиток нерентабельних підприємств склав 11,8 млн рублів.