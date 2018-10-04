У Малайзії шість дайверів загинули, розшукуючи хлопчика в покинутій шахті

Дайвери потрапили у вир.



Шість дайверів-рятувальників загинули під час пошуку 17-річного хлопця, який впав у ставок у покинутій шахті в штаті Селангор в Малайзії.

У покинутій шахті хлопець разом з друзями ловив рибу.

Чиновники повідомили, що дайвери потрапили в “кругообіг”, в якому втратили частину необхідного для безпечного занурення спорядження.

За словами представника поліції Алі Абдула Азіза, дайвери виконали всі вимоги безпеки під час пошукової операції, мали необхідне для занурення обладнання і були прив’язані до одного канату.

Пан Азіз повідомив малайзійського інформагентству Bernama, що сильна течія почало “крутити” дайверів і вони втратили обладнання.

Чоловіки були у воді близько 30 хвилин, а їхні колеги намагалися врятувати їх.

Всі шість втратили свідомість на той момент, коли їх вдалося витягти з води. Реанімаційні заходи не допомогли.

“Вперше загинуло шість співробітників, – сказав директор рятувальної служби Мохаммад Хамдан Вахід агентству Bernama. – Це дуже сумний день для нас”.

За словами пана Вахіда, дамба, яка захищала місцевість, не впоралася з напором води, що ринула в ставок в результаті потужного зливи. Вона і створила сильну течію.