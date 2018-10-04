У Бельгії прогримів вибух на хімзаводі

Інцидент стався вранці з-за великої витоку неназваного хімікату.

У бельгійській комуні Тессендерло стався вибух на хімічному заводі Vynova в провінції Лімбург. Про це в четвер, 4 жовтня.

Відзначено, що інцидент стався вранці з-за великої витоку неназваного хімікату. Після вибуху над заводом піднялася хмара газу. Потім, як повідомляється, його віднесло у напрямку вокзалу міста Хульст.

У зв’язку з цим жителям довколишніх будинків порадили не відкривати вікна. Про постраждалих поки не повідомляється.

На даний момент відомо, що витік речовини вже ліквідована, небезпеки для мешканців немає. Відзначається, що в цьому році з-за витоку хлору на заводі вже проводилася евакуація населення.

Як повідомляється, на заводі Vynova проводиться этилендихлорид і моновинилхлорид, два основних будівельних блоку для виробництва ПВХ. Перша речовина подразнює шкіру, друге – дуже токсична і вражає нервову систему, а також викликає злоякісні пухлини. У повітрі воно розсіюється за три дні.