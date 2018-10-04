Старики-розбійники? Старики-покійники …

Або про те, яку Україну можуть побудувати «старі», «перевірені», «досвідчені кадри.

Швидкі вибори розв’язують роти і самим небагатослівним персонажам українського політбомонду». Саме час нагадати про себе, блиснути «історією питання», підкреслити власну значущість.

Не став винятком у цій традиції і Віктор Балога. Представлений у Вікіпедії як «державний діяч», більш відомий як колишній глава секретаріату президента України Віктора Ющенка, екс-глава Мнс та депутат Ради. А у вузьких, але компетентних колах — як лідер однієї з двох найбільших ОЗУ Закарпаття.

В інтерв’ю Українській правді цей діяч явив свій погляд на те, якою повинна бути команда переможців у майбутніх президентських виборах:

«Мені здається, що повинен бути сплав молодих і тих, хто може керувати країною. Тоді це буде гармонія. Бо якщо ми … оберемо молодих, які не знають, як поставити резолюцію на документи — мені здається, що ми зайдемо у великий глухий кут, і через півроку буде імпічмент, бо ніхто й ніде не пропаде з парламенту. А в нас парламентсько-президентська республіка. Тому, на моє глибоке переконання, потрібно формувати команду молодості і фаховості.»

І через абзац: «… Настав час об’єднання єднати молодих і тих, хто вже битий у політиці».

***

Зачепила ця фраза: «… оберемо молодих, які не знають, як поставити резолюцію на документи …»

Всі роки незалежності Україною керували люди, які знали, як поставити резолюцію на документи».

Спочатку це були старі, радянські кадри. Плюсом яких була системна освіченість і наявність корпоративної культури управління. Нехай радянської, але культури. З усвідомленням того, що можна робити, а що не можна.

В кінці 1990-х їм на зміну прийшла «молодь» двох основних типажів:

а) діти радянської номенклатури (Юрій Луценко) і негласні представники («висуванці) її ж (типовий приклад — Віктор Ющенко, ставленик Вадима Гетьмана);

б) агентура російських спецслужб з числа вчорашніх агентів КДБ і МВС УРСР (привіт донецького ОЗУ «Люкс» (після розстрілу Євгена Щербаня) і київським кодляку з СДПУ(о)). Типові представники — ватажок ОЗУ «Люкс» «Ахмет» («Татарин», «Рудий») і агент «Соколовський».

Ці берегів не знали, що їм можна було вже все. Ніяких внутрішніх заборон на «можна» і «не можна».

Ця талановита «молодь» миттєво навчилася, як поставити резолюцію на документи». Звівши все таїнство держслужби до тотального розкрадання державних активів, підкупу одних чиновників і вбивства інших, руйнування силового блоку держави корупцією і бездарними, але вірними кланам «призначенцями», злодійства західних кредитів і позасудовими розправами над бізнес-конкурентами.

До цієї «молоді», що прийшла на зміну «старим», автор сміливо відносить і Віктора Балогу. Лідера однієї з найбільших в 1990-х в Україні ОЗУ і бандгруп, а нині — «державного діяча». Разглагольствующего про те, що «… настав час об’єднання єднати молодих і тих, хто вже битий у політиці».

Немає потреби переказувати, вибачте, блювотні подробиці біографії Віктора Балоги «зразка 90-х». Вони досить повно викладені в Мережі. Пом’янемо найбільш яскравий фрагмент — той, який найбільш точно характеризує екс-міністра, екс-главу канцелярії президента і, на жаль, «народного депутата».

У тому ж інтерв’ю Українській правді Балога розповів свою версію своїх взаємин з Віктором Медведчуком. Мовляв, сам привів його в Закарпатті, сам, по недомислу, дав йому путівку у велику політику і Верховну Раду, але сам же із Закарпаття і вигнав, коли зрозумів, з ким зв’язався.

Але все було не так.

У грудні 1998 року був застрелений кримінальний «господар Закарпаття» Михайло Токар по кличці «Геша», під яким «ходив» Віктор Балога зі своєю «братвою». Нібито через кілька місяців після цього, у 1999-му, до Балоги звернулися за сприянням Віктор Медведчук і Григорій Суркіс, «молоді» українські політики: мовляв, допоможи пройти в Раду за мажоритарними округами в Закарпатті, а ми залучимо в регіон інвестиції, і взагалі … І Балога прибульцям, звичайно, повірив. Підсобив. Встав на «потоки» «Геші». Став головою Закарпатської ОДА. І вся ця благодать через рік.

Але знаючі люди стверджують, що і ця версія — не зовсім точна. А правильна така: спочатку Медведчук і Суркіс намітили (або їм намітили старші компетентні товариші) Закарпаття «базовий» для молодої, так агентурної СДПУ(о) регіон і відбулася їх зустріч з Балогою з пропозицією, від якого він не відмовився. А вже після цього був розстріляний незалежний «Геша». Балога став «головним по Закарпаттю». А Суркіс-Медведчук стали депутатами Ради.

Вже через рік Віктор Іванович, очевидно, зрозумів, з ким зв’язався, і вивів усіх своїх людей з структур СДПУ(о). Але бізнес Суркіса-Медведчука на Закарпатті він і пальцем не зачепив — не його розуму і масштабу справа. Та й поруч із «Гешей» лягти не хотілося.

А ось ще один промовистий епізод, повз якого важко пройти, говорячи про Віктора Балогу: У розпал Майдану Балога і Гелетей придбали ділянки землі в заповідній зоні Закарпаття. Це в Києві билися на барикадах за кращу Україну, в той час як «кращі люди» нещасної України БЕЗКОШТОВНО нарізали собі кращі, заповідні землі.

До речі, той самий Валерій Гелетей, відомий першого складу Київського главку УБОЗ як бездарний опер, нав’язаний главку «зверху», «по дзвінку». І так само, «по дзвінку», що просувається вгору по службі. Чванливий, відверто скотський по відношенню до підлеглих стиль керівництва, жлобська манера спілкування з молодшими за званням Гелетея став причиною кадрового розвалу Київського главку УБОЗ і виходу з нього кращих оперативників — саме тих, хто знав злочинний світ, вміло його разобщал і знешкоджував.

Бездарний опер Гелетей не стояв на барикадах Майдану, але став міністром оборони України вже після анексії Росією Криму. Бездарний міліцейський опер Гелетей, малограмотний і малокультурне людина, узятий у топ-менеджери держави родинними зв’язками і показушним угодовством перед «старшими», угробив в Иловайском котлі сотні українців. (Адже він, бачте, уявити не міг, що Росія вторгнеться на Донбас — і це «уявити не міг» було після окупацією Росією Криму! Такий ось кругозір … ). Зате як він провів парад на Майдані в День Незалежності!

А сьогодні Управління Держохорони під керівництвом Гелетея (і за наказами за його ж підписом) охороняє від українського народу Ахметова і Медведчука.

Це теж до питання про УКРАЇНСЬКІСТЬ Гелетея.

Нездара, пристосуванець Гелетей — не тільки креатура Балоги, його близая зв’язок, але вже і родич — племінниця Гелетея вийшла заміж за одного з синів Балоги. Міцніє клан!

Ось така закономірність: за 27 років Україна фактично знищена, вона втратила частину своєї території і мільйони населення, а от Балога, сім’я Балоги, вся банда Віктора Балоги з часів 90-х, Гелетей, сім’я Гелетея, вся зграя товаришів по службі Гелетея часів служби у відданому ними ж МВС (Віталій Ярема, Олексій Савченко і т. д.) — зробили запаморочливі кар’єри і стали казково багаті.

Але яку країну ці люди залишили НАМ?..

І ось сьогодні нібито навчений життєвим досвідом Віктор Балога заявляє, що молодь-де країною керувати не може — тому що не знає, як «правильно резолюцію накласти на документ»!

Він, з дипломом радянського товарознавця (таке ж тавро на лобі, що і «співробітник ДАІ», і з тими ж життєвими «цінностями»), збагнув цю мудрість, а ось той же Вакарчук — не спіткає.

Гройсман з двома фіктивними дипломами та досвідом базарного торговця — заправляє державою, а от інша «молодь» так от лихо не зможе?

У минулому закарпатський дільничний Гелетей зміг стати міністром оборони, а нинішнім «молодим» — це не дано?

Не та гнучкість хребта? Не ті родинні зв’язки? Немає підтримки ОЗУ?..

Щодо Балоги, нагадаємо, «… повинен бути сплав молодих і тих, хто може керувати країною …»

Тобто ви, молоді — окремо, а МИ — ще «покеруємо країною».

Саме таку картину ми спостерігали з Порошенко: прикрившись молодими реформаторами і Міхо Саакашвілі, він став президентом, завівши на вищі посади в державі усілякий непотріб типу Ігоря Кононенка, Павла Демчины, Дмитра Вовка, сім’ї Луценка, і т. д. і т. п. Але як тільки утвердився в посадах, як ширма-реформатори стали не потрібні, і їх швидко «зачистили». І зайнялися тим, що тільки і вміють — крадіжкою бюджетних коштів і активів в особливо великих розмірах.

І ось знову ми слишим: «… повинен бути сплав молодих і тих, хто може керувати країною …»

Цікаво, носіями якого такого унікального життєвого, професійного, інтелектуального досвіду є ті ж Балога і Гелетей?

В якій номральной, цивілізованій країні такий досвід — затребуваний, і такі люди можуть взагалі займати держпосади?

Що конкретно носій такого цінного, унікального досвіду Віктор Балога зробив для України, її державності та людей?

Прикладів цього ви не знайдете.

Те, що ви бачите щодня навколо себе — це саме те, що зробили для всіх нас ще вчора «молоді» Балога, Гелетей, Порошенко, Медведчук, Суркіс, Ахметов, Янукович, Ющенко і ще кілька сотень їм подібних персонажів з минулого. Страшного минулого, яке потрібно якомога швидше забути.

За 27 років безліч держав, які до 1991 року перебували на порядок нижче України за рівнем розвитку і наявного потенціалу, давно залишили позаду нас.

Технологічна революція невпізнанно змінює світ буквально на очах, успішні сусіди створюють «електронні уряди», а в Україні, не покончавшей вчасно своїх бандитів та агентуру КДБ, «політик» рівня і з світоглядом радянського товарознавця розповідає про те, як це важливо — «як поставити резолюцію на документи …»

При цьому цей дядько номінований на главу виборчого штабу кандидата в кандидати в президенти України Анатолія Гриценка, особи того ж віку, того ж політичного досвіду і з тієї ж епохи …

А переможе Гриценко — і посаду Гелетею Іловайському знайдеться, Балога подбає. І Ахметов в накладі не залишиться.

Але ось яку МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ, МОДЕЛЬ МАЙБУТНЬОГО ці та їм подібні, «колишні» люди і політичні трупи можуть запропонувати Україні?..

Та ніяку.

Так про що і навіщо? — з ними взагалі говорити?