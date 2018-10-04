Стало відомо, у скільки обійшлися українцям політичні партії

З держбюджету за останні два роки на фінансування політичних партій було виділено 1,147 млрд грн. Про це повідомив голова Центру «Ейдос» Віктор Таран, передає агентство «Укрінформ».

За його словами, ці гроші політичні партії мають право витрачати на статутну діяльність.

У свою чергу аналітик центру «Ейдос» Виміру Саїдова уточнили, що в цьому році на фінансування партій виділено понад 513 млн грн.

Всього станом на сьогоднішній день в Україні зареєстровано 352 політичні партії, а звітність за другий квартал 2018 року подали лише 274 партії. «Виходить, майже 70 партій досі залишаються в тіні. Ми вже не говоримо про відсоток тих політичних партій, які подають звіти, де немає ніякої інформації. Ми називаємо такі звіти нулем», – сказала Саїдова.

Раніше повідомляв, що політичні сили Анатолія Гриценка і Віктора Балоги об’єдналися для участі в майбутніх виборах.

Нагадаємо, на роботу Центральної виборчої комісії в наступному році в проекті держбюджету-2019 передбачено 4,6 млрд грн.