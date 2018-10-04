«Губернатори повинні забезпечити транзит влади»

Невдачі «ЕдРа» на вересневих виборах прискорили і скоригували плани по заміні глав регіонів, вважають експерти.

За останній час Володимир Путін відправив у відставку глав Астраханської, Липецької, Курганської областей, Кабардино-Балкарії і Санкт-Петербурга, а в регіони, де відбуваються вибори, — Примор’я і Хакасію — призначені нові оголошення губернаторів. Деякі спостерігачі пророкують зміну керівників ще в десятці суб’єктів РФ.

Перестановки в регіональної влади виявляються несподіваними не тільки для населення, але і для місцевих чиновників. Навіщо Кремль тасує колоду губернаторів, і позначилися на рокіровки не надто вдалі для «Єдиної Росії» вибори 9 вересня?

Директор Інституту розвитку парламентаризму Олексій Чадаєв наголосив, що справжні причини переміщень чиновників — це «таємниця, покрита мороком». «Однак у всіх нових призначеннях є пояснення, пов’язане з набором завдань для території. Наприклад, для Астраханської області є завдання активізувати різноманітні логістичні проекти, пов’язані з географією Каспію. Цим легендируется призначення главою регіону людини, який до цього працював на митниці. Іншими словами, завжди у новопоставленого т.в.о. губернатора є якась місія, з якою його відправляють в регіон. При цьому очевидно, що пересувка Олега Кожемяко в Примор’ї безпосередньо пов’язана з ситуацією в Примор’ї, а не із ситуацією на Сахаліні. Як і сьогоднішнє рішення по Хакасії», — розповів Олексій Чадаєв.

Експерт погодився, що новим призначенцям не завжди вдається встановити продуктивні робочі контакти з місцевими жителями і чиновниками. Прикладом може стати історія у Владивостоці з відставкою мера Веркеенко, який оголосив про відхід після приїзду Кожемяко. «Думаю, що Веркеенко і Кожем’яко невдало поговорили і не зрозуміли один одного, не знайшли спільної мови. Як я розумію, до цього Веркеенко йти не збирався, і у нього є популярність в місті. Однак він не прийняв стиль правління нового т.в.о.», — сказав Олексій Чадаєв.

Невдачі партії влади на вересневих виборах прискорили перестановки в губернаторському корпусі, вважає керівник «Політичної експертної групи» Костянтин Калачов. Як заявив політолог кореспонденту «Росбалта», відставки наздоганяють глав регіонів, які не справилися зі своїми завданнями.

«Можна було б сказати спрощено, що нинішнє оновлення — це спроба позбутися непопулярних керівників. Але я б не сказав, що голови Липецької області Олег Корольов і Курганської області Олексій Кокорін, які пішли у відставку, належали до числа найпопулярніших. Наприклад, Олександр Бердніков у республіці Алтай вже точно куди менш популярний. Хоча Корольов вже 26 років так чи інакше керував Липецької областю, і йому пора було дати дорогу молодим. З Кокоріним не все так однозначно — він на виборах чотири роки тому отримав понад 80% голосів. Але завищені очікування, пов’язані з ним, не реалізувалися. Можна ставитися до змінених відставок як до планової ротації, але на деякі кадрові рішення явно вплинула поствиборна ситуація. Кадрові рішення, які назрівали, тепер будуть дозрівати прискорено», — сказав Костянтин Калачов.

Відставка глави Владивостока Віталія Веркеенко стала наслідком невдало минулих виборів глави Примор’я, вважає Калачов. «Можливо, Веркеенко зрозумів, що йому буде складно ужитися з новим т.в.о. і вирішив розділити з Тарасенко відповідальність за підсумки голосування», — зазначив політолог.

Федеральна влада змінює губернаторів, щоб їх не поміняли виборці на виборах, вважає президент центру політичних та соціальних досліджень «Аспект» Георгій Федоров. Як заявив експерт, перспектива змін через народне волевиявлення стривожила влада.

«Всі знали, що після президентських виборів хвиля відставок буде. Але на те, кого, як і на кого поміняли, безперечно, позначилися осінні вибори. Не думаю, що той же Олег Кожемяко планувався на Примор’я або планувалася зміна губернатора Астраханської області. Але, з моєї точки зору, влада зрозуміла, що вона повинна або сама в проблемних регіонах ініціювати зміни, або ці зміни можуть піти неконтрольованим чином — через вибори, — що влада зовсім не треба, і вона грає на випередження», — сказав Георгій Федоров.

Розстановка нових голів губернаторів обумовлена майбутнім відходом з керівництва країни Володимира Путіна, вважає директор Інституту глобалізації та соціальних рухів (ІГСО Борис Кагарлицький. Глави регіонів повинні забезпечити спокійний перехід влади.

«По всій видимості, влада виходить з того, що в найближчі роки передбачається якийсь „транзит“, можливо, йде підготовка нової правлячої адміністративної верхівки. Це видно навіть по тому, як вони вчинили з Володимиром Путіним, пожертвов його репутацією. Значить, Путіна не готують на довічне президентство або наступний термін. І тепер в рамках майбутнього „транзиту“ вже готується новий склад губернаторів, начальників, які повинні забезпечувати перехід влади в період з 2019 по 2024 рік, а може, навіть по 2021-й. Підозрюю, що після 9 вересня щось скорегували, де змінили персоналій, відібрали нових, але, думаю, план залишився незмінним», — сказав Борис Кагарлицький.

У регіонах звалюються з Олімпу останні «кам’яні дупи». Схоже, росіян готують до «оновлення обличчя країни». Нові фігури будуть списувати негаразди на попередників, на прокляті постдевяностые, а громадяни сповняться райдужних очікувань за принципом: нова мітла краще мете.

Здається, щось подібне ми вже проходили років двадцять тому.