Грабіж після землетрусу: в Індонезії заарештували майже сотню мародерів

У потерпілі від лиха райони не була доставлена допомогу.

Індонезійська поліція затримала 92 осіб за розграбування товарів в районах, спорожнілих полсен землетрусу і цунамі в провінції Центральний Сулавесі.

Правоохоронці затримали 92 осіб, спійманих з товарами з провінції, що постраждала від землетрусу і цунамі. Зокрема, у них знайшли моторне масло, шини, керамічну плитку і сільськогосподарське обладнання. Затримані з Палу і навколишніх районів, постраждалих від лиха.

У поліції повідомили, що в четвер посилять охорону і заходи безпеки в Палу, найбільшому місті в постраждалому районі.

Повідомляється, що поки у потерпілі від лиха райони не була доставлена допомогу, мешканці сіл пробралися в магазини за продуктами харчування. Влада заявила, що мешканці можуть брати тільки їжу, а її вартість буде компенсована магазинах пізніше.