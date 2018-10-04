У Японії вирує тайфун: скасовані авіарейси

Конг-рей стане вже 25-м тайфуном в Японії в цьому році.



Новий тайфун Конг-рей насувається на японські острови з півдня і обрушиться на узбережжя до кінця тижня.

В Японії в результаті наближення тайфуну Конг-рей були скасовані 214 авіарейсів в префектурі Окінава. Негода насувається на острови з півдня і обрушиться на узбережжя до кінця тижня, передає у четвер, 4 жовтня, телекомпанія NHK.

Відзначено, що Конг-рей стане вже 25-м за рахунком тайфуном в Японії в цьому році. Зараз він знаходиться в 340 кілометрах від південного острова Міякодзіма. Швидкість вітру досягає 40 метрів в секунду.