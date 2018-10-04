Рада просить накласти санкції на телеканали «112 Україна» і NewsОnе

Депутати просять Раду національної безпеки і оборони України ввести санкції проти власників телеканалів «112 Україна» і NewsОne. За відповідну постанову №9157 про пропозицію ввести персональні санкції проголосували 229 парламентарів на засіданні Верховної Ради у четвер, 4 жовтня.

Рішення прийнято після розгляду петиції, яка набрала на сайті парламенту понад 25 тисяч голосів.

Депутати подають в РНБО пропозицію ввести такі санкції як блокування активів; недопущення виведення капіталів за кордон; припинення виконання економічних і фінансових зобов’язань; анулювання ліцензій; заборона користуватися радіочастотним ресурсом України; відмова надавати телекомунікаційні послуги; повну або часткову заборону операцій з цінними паперами; заборона видавати ліцензію Нацбанку на інвестиції в іншу країну і валютні операції; заборона передачі прав інтелектуальної власності.

Ці та інші санкції РНБО пропонується запровадити у відношенні ТОВ «Аріадна ТВ», ТОВ «Новий формат ТВ», ТОВ «ТВ Вибір», ТОВ «Телерадіокомпанія 112-ТВ», ТОВ «Лідер ТВ», ТОВ «Партнер ТБ» та ТОВ «Новини 24 години».

У документі сказано, що в діяльності цих юридичних осіб постійно фіксуються ознаки пропаганди і поширення ідеології тероризму.

Раніше SKELET-info повідомляв, що керівник телеканалу NewsOne, колишній перший заступник глави Адміністрації президента Андрій Портнов розповів про зміст позовів, які подасть телеканал найближчим часом в українські суди.