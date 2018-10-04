Ізраїль зробив грізну заяву і стягує війська до сектору Газа

Ізраїльська армія стягує до сектору Газа додаткові підрозділи для підвищення готовності до відбиття можливого нападу в ході набирають обертів в останні тижні палестинських протестів на кордоні анклаву. Про це повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю в поширеному в четвер комюніке.

“Після проведеної оцінки ситуації глава Генштабу Армії оборони Ізраїлю Гаді Айзенкот, керівники армійських підрозділів та представники керівництва Служби загальної безпеки Ізраїлю (ШАБАК, контррозвідка – Ред.) прийняли рішення про широкомасштабний посилення південного командування в найближчі дні в світлі продовження рішучої політики щодо попередження терористичної активності і спроб порушення кордону з боку сектора Газу”, – йдеться в документі.

“Армія готова до широкого спектру можливих сценаріїв (в секторі Газа) і вважає рух ХАМАС відповідальним за все, що відбувається в секторі Газа і виходить з його території”, – додали військові.

Палестинці вже кілька місяців проводять акції протесту в Газі в рамках розпочатого в кінці березня “Маршу повернення”. Найбільш запеклий характер зіткнення з ізраїльськими військовими і поліцією купують по п’ятницях, коли до кордону з Ізраїлем після традиційної молитви на маніфестації виходять тисячі арабів. За цей час у сутичках, за даними влади в секторі, загинули близько 200 арабів, понад 19 тисяч постраждали. У зіткненнях на кордоні був убитий один ізраїльський військовослужбовець.