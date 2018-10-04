Помер нобелівський лауреат, який придумав “частинку Бога”

Вчений популяризував науку.

В американському місті Рексберг (Айдахо) у віці 96 років помер лауреат Нобелівської премії Леон Ледерман, який є автором терміна «частинка Бога».

Учений відомий тим, що відкрив ряд елементарних частинок: мюоний, антидейтрон, іпсилон-мезон, антинейтрино та мюонні нейтрино. За відкриття останнього він і отримав у 1988 році Нобелівську премію з фізики.

Примітно, що вчений не просто займався наукою, але і сприяв її популяризації. У 1993 році фізик у співавторстві з журналістом Дикому Тереси написав книгу про бозон Хіггса «Частинка Бога: якщо Всесвіт – це відповідь, то питання який?».