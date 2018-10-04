У столиці Інгушетії депутатів евакуювали через стріляючих протестувальників

Тисячі протестувальників зійшлися в столицю пішки.



У столиці російської республіки Інгушетія місті Магас у парламенту стріляють у повітря. З приміщення почали евакуювати депутатів. Протести пов’язані з тим, що республіка передала Сунженский район – нафтогазоносну область – сусідній Чечні.

Силовики заблокували дорогу в Магас, і учасники стихійної акції прийшли пішки в центр столиці Інгушетії. Їх число, за різними оцінками, варіювалося від двох до п’яти тисяч, повідомляє Кавказький вузол.

У повітря стріляють силовики, щоб заспокоїти натовп.

Сьогодні парламент у Магасі ратифікували угоду про встановлення адміністративного кордону між Чеченською Республікою і Інгушетією. За проголосували 17 депутатів – більшість. Раніше документ підписали глави республік.

25 вересня голова Сунженського району Іса Хашагульгов оголосив, що подає у відставку. У той же день в месенджерах людей стали скликатися на мітинг. Зібралися близько 70 осіб і велика кількість поліції.

26 вересня глави Інгушетії і Чечні Юнус-Бек Євкуров і Рамзан Кадиров підписали угоду про закріплення кордону між регіонами. Формально договір передбачає рівноцінний обмін територіями, призначеними для сільськогосподарських угідь. Насправді, Чечня отримує ділянку, де знаходяться нафтові родовища, стверджували активісти. У день підписання угоди в різних районах Інгушетії пройшли акції протесту. В Сунженському районі вийшло 50 осіб. У столиці республіці Магаск – більше сотні. Їх стали розганяти поліцейські з кийками. В’їзд в місто перекрили бетонними блоками.

У липні чеченці завезли на територію сусідів – в Сунженського район – техніку і силовиків, вирубали ліси.

Підписаний документ підкреслює, що Чечня отримує місцевість з горами і лісами. Що передали нафтоносну область, керівництво Інгушетії заперечує.

“В селі Даттых 9 нафтових свердловин. Всі вони законсервовані, з високим вмістом сірки. Навіть у радянський час там не видобуває нафту саме з-за високого вмісту сірки – це просто невигідно”, – сказав глава республіки Юнус-Бек Євкуров.

Чечня і Інгушетія сперечаються за регіон з часу розпаду їх спільної республіки в 1992. Рік потому голова Чечні Джафар Дудаєв майже повністю передав проблемну територію своїм сусідам. Відповідне рішення закріпили в протоколі Ахмат Кадиров і голова Інгушетії Мурат Зязіков 2003-го. За два роки Рамзан Кадиров почав розігрівати спори по території.

У 2012 році парламент Чечні зробив населені пункти чеченського Сунженського району админцентрами муніципалітетів, які включали міста і села Інгушетії.

У квітні 2013 року сталися сутички між поліцейськими двох республік в інгушському селі Арштин. Маас звинуватив Чечню, що ті намагалися провести мітинг і приєднати село до себе.