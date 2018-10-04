В зоні АТО (ООС), на підконтрольній території Україні, під носом військових і під їх прикриттям йде незаконний видобуток вугілля. Чорне золото добувають в промислових масштабах невідомі люди, вивозячи заповнені вантажівки повз блокпостів. Всі спроби місцевих активістів зупинити свавілля закінчуються нічим, а тим, хто багато говорить, погрожують розправою.

Губернатор Луганської області та колишній депутат від БПП Юрій Гарбуз запевняє, що нічого не знає про вугіллі і не має до нього ніякого відношення. При цьому він живе в новому котеджі, який з’явився на державній спортивній базі «Олімп» зовсім недавно. Хоча сама база дивним чином була продана в минулому році.

Адже, як виявилося, заступник губернатора купив у 2017 році від імені Луганської обласної адміністрації цю ж базу у приватної особи, свого часу балотувався в депутати від БПП. І цьому є документальне підтвердження.

Як роблять гроші в зоні АТО і хто користується тим, що на територіях діє особливий режим – у розслідуванні «Вістей».

Незаконний видобуток вугілля в зоні АТО оновлено: Жовтень 4, 2018 автором: Redactor