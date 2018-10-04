Рекламу популярній кав’ярні заборонили через дискредитації авокадо

У рекламі нібито були заклики купувати рол з беконом замість авокадо.



У Британії заборонили рекламу популярної кав’ярень Costa Coffee з-за того, що в ній нібито були заклики купувати рол з беконом замість авокадо.

В радіорекламі говорилося, що авокадо добре підходить для сніданку, але швидко псується, тому краще вибрати рол з беконом або яєчний мафін. На думку двох слухачів, які подали скаргу, така реклама відмовляє людей від вибору свіжих фруктів.

Представники компанії пояснили, що вони не хотіли ставити авокадо в опозицію бекону, а просто хотіли розповісти про достоїнства ролу. Тим не менш, контролюючі органи погодилися зі слухачами і заборонили трансляцію реклами. “Ми вважаємо, що, хоча оголошення є нешкідливим, воно, тим не менш, передбачає, що авокадо був поганим вибором на сніданок, і що рулет з бекону або яєчний мафін були б кращою альтернативою, і при цьому не заохочує вибір авокадо”, – повідомили в організації з контролю рекламних стандартів.

Згідно з кодексом мовної реклами Великобританії, порівняння продуктів харчування не має дискредитувати овочі та фрукти, щоб не заохочувати шкідливі звички харчування.