Фрідман хоче продати бренди води «Моршинська» та «Миргородська»

Компанія «Альфа-груп» Михайла Фрідмана і Германа Хана ведуть переговори зі швейцарської Nestle про продаж IDS Borjomi International. Інтерес до компанії проявляють також і Coca-Cola.

Як повідомляє газета «КоммерсантЪ» з посиланням на власні джерела, домовленість про угоду з Nestle майже досягнута. Фрідман початково хотів продати IDS Borjomi саме цієї компанії, чув топ-менеджер одного з російських виробників напоїв. Але, за даними іншого джерела, в переговорах бере участь також Coca-Cola. Близьке до переговорів джерело підтвердило її інтерес до IDS Borjomi. У Nestle і Coca-Cola відмовилися від коментарів.

IDS Borjomi керує дев’ятьма заводами з виробництва бутильованої води в Росії, Україні та Грузії. Портфель брендів включає Borjomi, «Моршинська», «Миргородська», «Трускавецька», «Аква Няня» та ін.

Структури «Альфа-груп» купили контрольний пакет IDS Borjomi в 2013 році у Salford Capital Partners Inc., близькою до Бориса Березовського і спадкоємців його бізнес-партнера Бадрі Патаркацишвілі. За даними Forbes, структури «Альфа-груп» отримали 55,8% IDS Borjomi, у спадкоємців Патаркацишвілі залишилося 37,2%, решта — у міноритаріїв з Грузії та України.

Раніше SKELET-info повідомляв, що телекомунікаційний холдинг VEON завершив операцію з продажу 50% акцій італійської Wind Tre своєму партнеру CK Hutchison Holdings Ltd. VEON належить український мобільний оператор «Київстар». Найбільшим акціонером VEON є LetterOne, що входить в російську «Альфа-груп» Фрідмана і партнерів — їй належить 47,9% акцій, ще 19,7% володіє норвезький холдинг Telenor.