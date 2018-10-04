Блокчейн може зробити непотрібними банківські та кредитні компанії

У сьогоднішній індустрії фінансових послуг поява онлайн-банкінгу зробило більшість транзакцій відносно простим процесом. Але навіть незважаючи на простоту таких угод, у них залишається багато посередників. Безумовно, вони грають важливу роль в якості довірених і надійних сторонніх структур в транзакційних процесах. До таких посередників належать SWIFT та кредитні компанії. На жаль, участь цих сторін призвело до високих витрат, які повинні оплачувати одержувач і платник.



Транзакції без посередників з допомогою blockchain

Немає жодних сумнівів, транзакції стануть дешевше, оскільки технологія blockchain усуває необхідність участі сторонніх компаній. Крім того, оскільки посередники будуть виключені, сама бізнес-модель стане саморегулівної та автономній. Це пояснює, чому такі технологічні гіганти, як Google, Amazon, Facebook, Microsoft і IBM, експериментують із технологією блокчейн.

Так, наприклад, Facebook активно наймає фахівців з блокчейну, розширюючи своє блокчейн-підрозділ. А його творець Марк Цукерберг натякнув, що компанія збирається впровадити кілька цікавих рішень на базі blockchain.

Що стосується Microsoft, то вона впроваджує нову систему проведення оплати на базі децентралізованих технологій. Компанія впевнена, що це посприяє збільшенню швидкості транзакцій та зниження пов’язаних з ними витрат.

А ось корпорація IBM і зовсім розпочала роботу з урядом Австралії, розробляючи децентралізовані технології для австралійських державних органів.

Криптовалюта в якості альтернативної валюти

У таких країнах, як Зімбабве і Венесуела, криптовалюта служить альтернативною валютою. Причиною цьому стало серйозна економічна криза (гіперінфляція), який і призвів до того, що економіки цих країн впали вниз, повністю знецінивши місцеві валюти.

Дійсно, рівень інфляції фіатной валюти дуже сильно впливає на поширення і прийняття криптовалют. Якщо фіат буде знецінюватися сильніше, ніж цифрові гроші, то останні стануть усе частіше використовуватися як засоби збереження заощаджень.

А як щодо палестинців в секторі Газа? Вони також звернули свій погляд на віртуальну валюту, тому що у них немає доступу до транскордонним платіжним рішень, як наприклад PayPal. Завдяки цифрової валюті вони можуть ефективно торгувати з іншим світом, усуваючи застарілих посередників.

Блокчейн в іпотеці

Оскільки криптовалюта змінює обличчя індустрії фінансових послуг, іпотечний сектор не є винятком. Спеціальні рішення, такі як DApps (децентралізовані додатки), роблять даний сектор прозорим. При відсіканні посередників, покупці нерухомості отримують її за вкрай низькою ціною. Вже з’явилися блокчейн-платформи, які ефективно і безпечно об’єднують покупців, продавців і брокерів, ефективно відсікаючи дорогих посередників.

В результаті кредитор буде спокійний, прекрасно знаючи, що смарт-контракти нададуть фінансовим установам право заволодіти майном, якщо позичальник відмовиться виплатити кредит. Це можливо завдяки укладеним франчайзинговими договорами.

Крім того, у власників з’явиться можливість маркувати своє майно, завдяки чому їх нерухомість залишиться під їх повним контролем у незмінному і розподіленому регістрі. Більше того, протокол дозволяє користувачам безпосередньо взаємодіяти без використання посередників. Дійсно, користувачі будуть в основному взаємодіяти з людьми, які розробляють програми, засновані на блокчейне. Поза всяких сумнівів, технологія blockchain вже змінює методи ведення бізнесу. І це тільки початок.

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