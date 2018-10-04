Білий дім став чорним, або Чому Захід підтримав Єльцина в 1993 році

25 років тому в Росії загострилася конституційна криза, президент Борис Єльцин застосував армію проти парламенту. Захід його підтримав і помилився? DW поговорила з експертами.

Нинішня будівля уряду на березі Москви-ріки двічі було місцем драматичних подій в новітній історії Росії. У серпні 1991 року Білий дім став центром опору путчу ГКЧП на чолі з Борисом Єльциним, який, піднявшись на танк, проголосив себе захисником демократії. У жовтні 1993 року там знову був центр опору – на цей раз президента з боку Верховної ради та З’їзду народних депутатів. Коли боротьба за владу загострилася, Єльцин застосував проти своїх супротивників Бтри і танки. Це був пік конституційної кризи, наслідки якої відчуваються в Росії до цих пір.

Кривавий кінець двовладдя

Після розпаду СРСР Єльцин намагався проводити в Росії швидкі економічні та політичні реформи. Але процес йшов повільно і супроводжувалася розколом в суспільстві і зубожінням широких верств населення. В тому числі і на тлі цього у Верховній раді та на З’їзді народних депутатів, які виконували функції парламенту, виступили проти Єльцина і блокували його політику. Багато з його супротивників були комуністами і ультранаціоналістами, тому в ЗМІ тоді часто писали про “червоно-коричневому реванш”.

21 вересня 1993 року Єльцин своїм декретом розпустив обидва органу, перевищивши свої повноваження. У відповідь Верховна рада і З’їзд народних депутатів проголосували за відсторонення його від влади. Фактичне двовладдя загострилося 3 жовтня, коли збройні противники президента взяли штурмом мерію Москви і спробували захопити телецентру в Останкіно. Єльцин задіяв армію, яка 4 жовтня обстріляла Білий дім з танків, в результаті чого він зайнявся. Кадри обгорілого фасаду облетіли весь світ. Тоді в загальному загинули більше 100 осіб. Єльцин вийшов з переможцем протистояння і виніс у грудні 1993 на референдум проект нової конституції, яка, серед іншого, істотно зміцнила і розширила його повноваження. Виникла тоді системою влади користується і нинішній господар Кремля, Володимир Путін.

“Година народження керованої демократії“

Вже тоді стояло питання, чи було застосування сили Єльциним моментом смерті російської демократії або необхідним злом. А як оцінюють ситуацію експерти сьогодні, 25 років потому? Ханс-Хеннінг Шредер (Hans-Henning Schröder), колишній фахівець з Росії в берлінському фонд “Наука і політика” (SWP) у розмові з DW сказав, що його оцінка тих подій принципово не змінилася. “Це був конфлікт двох конституційних органів, обидва з яких були легитимированы через вибори”, – каже Шредер. За його словами, цей конфлікт був “майже неминучим”. А після того, як противники Єльцина перейшли до збройного протистояння “застосування сили з боку державної влади здається зрозумілим”.

12 грудня 1993 року, коли була затверджена нова конституція, Шредер називає “годиною народження керованої демократії”. Він зазначає, що Єльцин хотів отримати і отримав конституції, за якою президент був би недоторканним. Хоча “був шанс прийняти конституцію, яка передбачала б велику роль для парламенту”, вважає експерт. Цей шанс не був використаний.

Некритичне ставлення Заходу

Захід в 1993 році підтримав Єльцина. “Це був важливий етап у протистоянні між баченням моделі Росії як дуже консервативною, прагне до свого роду продовження СРСР, з принципом влади “зверху-вниз” і потужним силовим апаратом як у КДБ або ФСБ, – говорить Ендрю Вуд, колишній з 1995 по 2000 рік послом Великобританії в Росії, а зараз – експерт аналітичного центру Chatham House. – Ми на Заході побоювалися підйому червоно-коричневою коаліції консервативних сил з домішкою націоналізму”. На цьому тлі Єльцин в очах Заходу був “надією на краще”, – говорить Вуд.

Допустив Захід помилку, зайнявши дуже м’яку позицію щодо Єльцина після жовтня 1993 року? “Озираючись назад, думаю, що – так, але при цьому Єльцин тоді не мав справу з повноцінним парламентом”.

Схоже бачить ситуацію і Ханс-Хеннінг Шредер. “Тоді на Заході переважало дуже некритичне ставлення до всього процесу. Виходили з того, що Єльцин представляє демократію та все, що добре для нього, добре для демократії”. Хоча, відзначає експерт, дії Єльцина проти Верховної ради підірвали довіру до демократам як реформаторам”.

Привіт з минулого

У сьогоднішній Росії конфлікт із застосуванням сили між президентом і парламентом здається неможливим. Хоча б вже тому, що вся повнота влади в руках глави держави. І все ж Ендрю Вуд бачить деякі “аналогії” між 1993 і 2018 роками. “Якщо ви російська, ви стурбовані майбутнім, ви не бачите, як система Путіна може стабільно і конструктивно розвиватися, ви відчуваєте себе у пастці”, – говорить колишній дипломат. – А якщо ви представник Заходу, вам може здатися, що Путін – це необхідне джерело стабільності, відповідь на російські звички і традиції”.

Сьогоднішня Росія визнає Вуд, схожа на те, чого побоювалися в 1993 році – консервативної і націоналістичної системи влади. “Нова газета” вказала на ще одну зв’язок з тим часом. На недавніх виборах губернаторів у декількох регіонах РФ перемогли кандидати комуністів та ЛДПР, що позиціонують себе як опозиція Кремлю. Але, як пише газета, на відміну від 1993 року, в сьогоднішній Росії ніхто більше не боїться “червоно-коричневих”, навіть у ліберальних колах.