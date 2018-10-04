В Азербайджані Росію назвали окупантом

Частина території Азербайджану перебуває під російською окупацією. З таким провокаційною заявою в понеділок, 1 жовтня, виступив депутат Міллі Меджлісу (парламенту) країни Гудрат Гасангулієв. «Наші землі окупувала Росія», — сказав Гасангулієв на першому пленарному засіданні осінньої сесії парламенту.

Депутат запропонував колегам підготувати законопроект про окупованих територіях. За його словами, на непідконтрольних Баку територіях експлуатуються природні багатства.

«Зростає число компаній, що працюють на окупованих територіях. Я вважаю за необхідне підготувати законопроект про цих територіях. Після цього з цими компаніями треба буде надходити у відповідності з законом», — зазначив парламентарій.

«Часто кажуть, що Азербайджан не може впоратися з Вірменією. Скільки б ми не нарощували військовий потенціал, ми не зможемо звільнити наші землі, поки Росія надає військову підтримку Вірменії. Та військове співробітництво цих країн може стати причиною втрати нами нових територій», — уклав Гасангулієв.

При цьому парламентарій не уточнив, які саме землі захопила Росія, і що там такого цінного добувають якісь, мабуть, російські компанії.

Зараз Нагорний Карабах, населений переважно етнічними вірменами, і сім прилеглих до нього районів — 20 відсотків території Азербайджану — знаходяться під контролем збройних сил Вірменії і невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки.

З 1994 року, коли Азербайджан, Вірменія і НКР підписали за посередництва Росії Бішкекський протокол про перемир’я, на кордоні невизнаної республіки періодично відбуваються військові конфлікти. Найбільш серйозними за останній час були бої у квітні 2016 року, коли з обох сторін загинули десятки військовослужбовців. Втім, і влітку 2017 року на лінії зіткнення сторін справа, за заявою вірменської сторони, доходило до застосування реактивних систем залпового вогню TR-107.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв не раз робив різкі заяви в бік Вірменії, зокрема, в жовтні 2017 року він зажадав від міжнародного співтовариства ввести санкції проти цієї країни до повернення Нагірного Карабаху під контроль Баку.

А ось днями несподівано для громадськості двох закавказьких країн прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану зустрілися під час Ради глав СНД у Душанбе і розмовляли протягом декількох хвилин, що важко було уявити ще кілька місяців тому.

І ось на цьому тлі в Азербайджані раптом зазвучала антиросійська риторика.

— 28 вересня під час Ради глав держав СНД в Душанбе між президентом Азербайджану Алієвим та прем’єр-міністром Вірменії Пашиняном, дійсно, відбулася сенсаційна зустріч, — каже політолог, директор Дослідницького центру Близький Схід, Кавказ Станіслав Тарасов. — В заявах прес-служб було сказано, що президенти «висловили прихильність переговорів з врегулювання вірмено-азербайджанського нагірно-карабахського конфлікту, зміцненню режиму припинення вогню для запобігання інцидентів на лінії зіткнення сторін і на кордоні між Вірменією та Азербайджаном». І ось вже кілька днів азербайджанський парламент досить сильно «трясе». Висловлюються різкі, часто протилежні думки. Сам факт зустрічі між лідерами двох країн Закавказзя застав зненацька і азербайджанських, вірменських політологів.

Цілу добу ЗМІ двох держав мовчали, не знали, що сказати. Переговори «на ходу» готувалися по каналах закритої інформації, причому, мабуть, довгий час. І багато хто сприйняв їх факт, як грім серед ясного неба, або дивну випадковість.

Емоційна реакція є і у вірменській, і в азербайджанському суспільстві. Починаються домисли і відверті вкидання. Оскільки досі багато неясного, про що ж домовилися сторони. В Азербайджані кажуть, що нібито Алієв, в обмін на членство в ОДКБ і невеликі територіальні поступки готовий визнати незалежність Нагірного Карабаху. У Вірменії кажуть, що досвідчений Алієв обводить навколо пальця недосвідченого в політиці Пашиняна. Однак жодного реального підтвердження цих домислів немає.

«СП»: — Все-таки, чому Гудрат Гасангулієв раптом вирішив зробити в першу чергу антиросійське заяву?

— Почати з того, що цей депутат — представник маргінальних політичних сил Азербайджану. Вони давно вже вважають, що це Росія винна в тому, що Нагірний Карабах де-факто вийшов з-під юрисдикції Азербайджану. Треба розуміти, що в обох закавказьких державах є політичні сили, які не зацікавлені в тому, щоб реалізувався сценарій по мирному врегулюванню карабахського кризи. В Азербайджані частина політиків мислить категоріями реваншу і ніяк інакше. І дивно, що «партії війни» часто діють синхронно, як в Баку, так і в Єревані.

Ось і зараз багато гарячі голови обурюються навіть малими переміщеннями до світу — сторони домовилися встановити пряму телефонну зв’язок між Алієвим і Пашиняном. Втім, подібний пункт був і в Віденських, і Санкт-Петербурзьких домовленостях. Справа за реалізацією. Як і домовленість про більшому моніторингу міжнародних спостерігачів за ситуацією на лінії розмежування в Нагірному Карабасі.

В цілому, це позитивний процес. Якби подібні пропозицію прозвучали від переговірників Мінської групи ОБСЄ, давно вже шукають шляхів врегулювання конфлікту, сенсації б не було. А так ті ж самі пропозиції прозвучали від лідерів двох де-факто ворожих держав. При цьому не без підстави політологи кажуть, що і Москва доклала зусиль, щоб ця зустріч відбулася. Це викликає негативну реакцію частини азербайджанського суспільства. На жаль, це правда.

«СП»: — Гасангулієв під «окупованими» територіями” мають на увазі саме Нагорний Карабах?

— Так, він має на увазі Карабах. Багато років Росія була чинником, стримуючим сторони від подальшого кровопролиття, а тепер під шумок антиросійської кампанії на Заході, на неї і в цьому питання намагаються повісити собак. Це, звичайно, груба політична провокація. Вона спрямована на підрив російсько-азербайджанських відносин, які, до речі, якраз останнім часом стали несподівано позитивно розвиватися.

«СП»: — Нагірний Карабах насправді комора корисних копалин, які видобуваються російськими компаніями?

— Це повна нісенітниця. Я не раз бував на цій території, жодної масштабної видобутку корисних копалин там немає. Звичайно, в горах завжди можна знайти щось цінне — щебінь, пісок, мармур. Але все це видобувається для місцевих потреб у невеликих масштабах. Подібні антиросійські вкидання — справжні інструменти інформаційної війни.