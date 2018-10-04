У Варшаві розраховують, що будівництво «труби» розорить Росію

Будівництво газопроводу «Північний потік — 2» розорить Росію, тому не треба заважати його будувати. До такого логічного висновку в авторській статті для Dziennik Gazeta Prawna прийшов польський політичний публіцист Марек Будзиш.

До останнього часу, як відомо, Варшава, поряд з країнами Балтії, Україною і США, була затятим антагоністом «Північного потоку-2», і намагалася всіляко вставляти палиці в колеса, щоб перешкодити реалізації проекту.

І ось тепер пан Будзиш несподівано пропонує союзникам змиритися і втішитися тим, що будівництво цього газопроводу накриє Росію мідним тазом. Мовляв, чим більше Росія буде експортувати газу, тим менше доходу вона отримає. Залишилося лише «змусити її продавати газ так дешево, щоб цей захід виявилося нерентабельним».

При цьому Будзиш чомусь проводить паралель з експортом пшениці з Росії, який, за його розрахунками, у кількісному вираженні виріс на 36%, а доходи від нього знизилися на 1,8%. Це він називає «неефективним інвестуванням» і передрікає аналогічну ситуацію з російським газом.

Цікаво, що на ситуацію з скрапленим газом, обсяги експорту якої в Європу збираються збільшити США і Катар, негативні прогнози польського публіциста не поширюються. Навпаки, він заявляє, що ринок СПГ «неухильно стає світовим, і цей тренд в довгостроковій перспективі зупинити не вдасться».

Між тим, буквально напередодні МЗС Німеччини опублікував доповідь «Різноманіття робить незалежним», присвячений енергетичній політиці уряду ФРН, у якій постачання СПГ з США визнані не конкурентоспроможними.

Тоді не зовсім зрозуміло, на чому ж ґрунтуються твердження польського аналітика, що «Північний потік-2» виявиться нерентабельним?

— Єдине пояснення — некомпетентність цього експерта в цих питаннях, — коментує ситуацію провідний експерт Фонду національної енергетичної безпеки, викладач Фінансового університету при уряді РФ Ігор Юшков. — Він, загалом-то, говорить абсолютно незрозумілі, незв’язні, нелогічні речі.

Перший момент. Автор виходить з того, що в світі існує тільки один ринок газу — європейський, і всі країни будуть намагатися поставити туди свій газ за будь-які гроші. Вони будуть продавати все більше і більше, і ціна буде падати. А найвища собівартість, його логіці, саме в Росії, бо вона розориться, а всі інші не розоряться… Ось американці планують збільшити експорт, вони не розоряться. А Росія чомусь розоритися…

Це, звичайно, не так. Тому що ринки пов’язані, ринки — глобальні. Той же самий СПГ американський іде також в Азію і Південну Америку. Наприклад, у 2016 році американці 16 млрд. кубів експортували. В Європу пішло близько двох мільярдів, а все інше поставили в Азію і країни Центральної і Південної Америки.

Тому тут велика помилка, що буде такий надлишок і така конкуренція на європейському ринку, що ціна стане постійно знижуватися.

Другий момент, це — ціноутворення на газ. Вартість російського газу прив’язана до вартості нафти і нафтопродуктів — тобто спочатку нафту повинна впасти в ціні, щоб російський газ подешевшав. А це велике питання.

«СП»: — Чому, адже бувають різкі спади ціни?

— Справа в тому, що основні свої обсяги, ми поставляємо за довгостроковими контрактами, а не на спотовий ринок. Відповідно, цей надлишок пропозицій на ринку, загалом-то, не веде до здешевлення російського газу.

Але самий головний момент полягає в тому (і Польща, до речі, про це постійно говорить, і українці, і вони постійно плутають ці два елементи), що через «Північний потік-2» в Європу піде той газ, який зараз надходить через Україну. Тобто, це не додаткові поставки — 55 млрд. кубів. Немає. Ми не наростимо свій експорт в Європу, коли побудуємо газопровід, а лише змінимо маршрут доставки газу.

Росія експортувала в 2018 році на Європу десь приблизно 200-210 млрд. кубів, такі ж обсяги і буде експортувати. Просто, якщо зараз 90 млрд. кубів йде через Україну, то після запуску на повну потужність «Північного потоку 2», відповідно, через Україну буде йти на 55 млрд. менше.

А сумарні масштаби залишаться такими ж.

Ось основний момент. Це не додатковий газ, а той, який зараз надходить до Європи. І чому ми повинні розоритися, абсолютно незрозуміло…

«СП»: — Але автор як би шукає союзників в Європі, щоб «змусити Росію» продавати газ дешевше. При цьому американців, які продають полякам скраплений газ майже вдвічі дорожче російського, він не просить знизити ціну. Дивно?

— Як вони змусять? Це — ринок, ринок газу. І ринкові інструменти все тут працюють. Вони що, скажуть: «Ми не будемо у вас купувати, якщо ви нам по долару не будете віддавати».

Не купуйте. Але, що буде з вашою енергетикою? Газ, це такий же товар, як і всі інші. І Польща від нього залежить. Ну, нехай відмовляться від російських поставок. Вони побудували собі СПГ-термінал на 5 млрд. кубів газу в рік. Але вони не завантажують його на повну потужність.

Насправді, поляки зараз мають можливість скоротити закупівлі російського газу, але просто цього не роблять, тому що російський газ дешевше. А СПГ-термінал ними використовується, по суті, в якості якогось ритуального об’єкта, на який вони моляться. І який, начебто, дозволяє їм говорити про якусь свободу.

Але тут ринкова ситуація.

Чому, наприклад, Польща не скорочує споживання вугілля, і досі є одним з його головних споживачів у Європі? При тому, що це брудний вид палива. Тому що якщо вони хочуть відмовитися від російського газу, вони ще більше повинні будуть збільшити споживання вугілля, а це заборонено нормативними актами ЄС. Брюссель, навпаки, декларують скорочення споживання вугілля.

Так що, всі міркування польського пана, насправді, це, звичайно, велика некомпетентність, нерозуміння ринкової ситуації, будь-то «хотілки» і популізм.

Президент Центру стратегічних комунікацій Дмитро Абзалов теж вважає, що загрожувати Росії розоренням через «Північного потоку-2» може тільки людина, яка не розбирається в суті питання:

— Звичайно, якщо доставляти газ безкоштовно, такий підхід кого-то коли-небудь, напевно, розорить. Але ми укладаємо довгострокові контракти. Зараз ціни на нафту вже за вісімдесят доларів. Чому ціни на газ повинні знижуватися? Іран, до того ж, йде з ринку в листопаді.

Тобто ринок, за найскромнішими підрахунками, втратить значні обсяги енергоносіїв, зокрема нафти. Плюс сама газовидобуток безпосередньо на території ЄС стагнує. Норвегія добуває все менше, Голландія взагалі згортає свої проекти.

З чого б повинна падати тоді ціна на газ? А наші ціни на газ прив’язані до нафти, вони точно не впадуть. Навіть спотовий ринок, він досить стійкий зараз.

Газу в світі більше не стає, навпаки, окремо взяті гравці поступово йдуть з ринку. І чому «Північний потік-2» нам не вигідний, в такому разі, зовсім незрозуміло.

Німеччина хіба буде продавати собі в збиток? Навряд чи. Вона стає головним газовим хабом Європи — тобто буде купувати газ у нас, а потім розподіляти його по європейським країнам. Німці, як відомо, уміють рахувати.

Тобто, незрозуміло, на підставі чого, висувається припущення, що ці поставки будуть нам у збиток.

«СП»: — На підставі експорту пшениці…

— Що стосується аналогії із зерном, то минулий рік (а це був рік урожайний для всіх, в тому числі і для України) дозволив значно наростити експортні поставки. Так, падіння вартості відбулося. Але рентабельність у зерні на експорт більше в рази. Ми основне зерно поставляємо в Єгипет, Туреччину та країни Південно-Східної Азії. При цьому наше зерно значно дешевше, ніж, наприклад, європейське, тому вдається утримувати ринки.

У російських виробників колосальні поставки, а в цьому році за рахунок більш низького врожаю вони ще зможуть заробити більше. Якщо ми будемо експортувати, то вже за вищими цінами. Тим більше що на Британській біржі ціни вже злетіли.

З цієї точки зору, незрозуміло, як, взагалі, робиться висновок, що ми в зерні проседаем?

Скоріше, це пов’язано з відчаєм. Трамп, як ми пам’ятаємо, на зустрічі з польським президентом заявив, що не має наміру вводити санкції проти європейських компаній, що беруть участь у реалізації «Північного потоку-2». А якщо санкції вводитися не будуть, то їм нічого не заважає добудувати цей газопровід. Тим більше, що він достатньо інтенсивними темпами вже будується в підводної частини і приблизно 70 км труб вже прокладено.

«СП»: — Чому це так Польщу засмучує?

— Тому що Польща теж намагалася стати хабом, але скрапленого газу. І для неї, звичайно, більш дешевий російський газ з Німеччини, це дуже погана новина. Через Німеччину майже всю Європу можна буде підсадити на наш газ. І тоді всі ці СПГ-термінали, які Польща у себе за величезні гроші побудувала для приймання зрідженого газу з Америки, будуть стояти, як і зараз, більш ніж на третину порожніми. Ну, або будуть завантажені нашими ж танкерами «Ямал СПГ», наприклад.