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Новозеландцям дозволили працювати менше, не зменшуючи при цьому зарплату

04.10.2018

Новозеландцам разрешили работать меньше, не урезая при этом зарплатуПрацювати можна тільки 4 дні в тиждень.

У Новій Зеландії компанія Perpetual Guardian ввела 4-денний робочий тиждень для 250 працівників, виплачуючи зарплату як за 5 днів роботи на тиждень.

Таке рішення керівництвом компанії було прийнято після успішного експерименту, пише The Guardian.

Спочатку 4-денний робочий тиждень ввели в березні і квітні. Тоді ж з’ясувалося, що в цей період працівники стали менш роздратованими, більш задоволеними своєю роботою і знаходили більше варіантів, щоб збалансувати робочу і особисте життя. Тому рівень стресу у людей знизився.

За результатами експерименту, 78% працівників заявили, що за 4 робочих днів в тиждень їм легше вдається поєднувати робочу і особисте життя. Тоді як в листопаді 2017 року про це повідомляли 54% опитаних.

Засновник Perpetual Guardian Ендрю Бернс переконаний: якщо люди будуть мати ще один день для вирішення власних справ, то вони будуть більш зібраними і продуктивними в офісі.

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