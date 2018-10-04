Новозеландцям дозволили працювати менше, не зменшуючи при цьому зарплату

Працювати можна тільки 4 дні в тиждень.



У Новій Зеландії компанія Perpetual Guardian ввела 4-денний робочий тиждень для 250 працівників, виплачуючи зарплату як за 5 днів роботи на тиждень.

Таке рішення керівництвом компанії було прийнято після успішного експерименту, пише The Guardian.

Спочатку 4-денний робочий тиждень ввели в березні і квітні. Тоді ж з’ясувалося, що в цей період працівники стали менш роздратованими, більш задоволеними своєю роботою і знаходили більше варіантів, щоб збалансувати робочу і особисте життя. Тому рівень стресу у людей знизився.

За результатами експерименту, 78% працівників заявили, що за 4 робочих днів в тиждень їм легше вдається поєднувати робочу і особисте життя. Тоді як в листопаді 2017 року про це повідомляли 54% опитаних.

Засновник Perpetual Guardian Ендрю Бернс переконаний: якщо люди будуть мати ще один день для вирішення власних справ, то вони будуть більш зібраними і продуктивними в офісі.