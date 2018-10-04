Американці несуть великі втрати в Сирії

На сході Сирії Росія і союзні їй місцеві сили давно не ведуть ніяких активних бойових дій. Великі операції припинилися після захоплення Абу-Кемаля. Були плани йти далі вздовж кордону з Іраком, але переходом на східний берег Євфрату завадили американці і курди. Так що тепер активність Сирійської арабської армії і російських ВКЗ перемістилася в західні райони. Чого не скажеш про американців.

Вони, звичайно, не всюдисущі, але намагаються прикласти свою руку до справ, відбувається майже по всій Сирії. Вони вирішують питання з турками, які збиралися штурмувати Манбидж, що на півночі провінції Алеппо. Вони так чи інакше вплинули на ситуацію в Ідлібі. Вони господарюють на півдні провінції Хомс, і періодично атакують проурядові сили в регіоні. При цьому у Вашингтоні не забули і про Дейр-ез-Зор. Ця провінція була не до кінця звільнена в ту пору, коли і курди і Дамаск практично одночасно почали повномасштабний наступ на позиції игиловцев. Її східна частина, а також південно-східні території Хасаки все ще продовжували займати бойовики псевдохалифата. Саме ця обставина і спонукала США дати старт останнього етапу, здавалося б, вже завершеної операції «Непохитна рішучість». Раніше вона мало відношення в основному до Іраку, але потім «перекочувала» в САР, тут їй, схоже, судилося закінчитися.

Але поки вона триває. Так, незважаючи на регулярні твердження про повне знищення Ісламської держави, в Сирії, як і раніше, знаходяться тисячі бойовиків, вірних Багдаді (лідер ІГ — авт.) і вірили у відродження своєї абсурдною теократії. І навіть дядько Сем з міріадами курдських воїнів чомусь не може досі відібрати у них нещасний клаптик землі, загублений десь у пустелі між Сирією та Іраком. Хоча авіаудари і сухопутні операції відбуваються постійно, про остаточну перемогу так ніхто і не заявив, крім, звичайно, Дональда Трампа, який ще рік тому говорив, що «переміг ІГ», втім, наші військові стверджували те саме, тільки використовуючи інші слова. Насправді ж США продовжують воювати, причому дається їм нелегко.

Так, з недавніх пір стала з’являтися інформація про жертви серед американців в ході операції проти ИГИЛ. Про це повідомляють іранські, сирійські та турецькі ЗМІ. Спочатку розповідалося про якийсь інцидент, в результаті якого загинули двоє військовослужбовців армії Сполучених Штатів. Игиловцы після чергового нападу коаліційних сил на їх позиції примудрилися швидко організувати відповідь. Вони напали на курдська-американську колону військової техніки. Через кілька днів у ЗМІ з’явилося більше інформації. Сайти, пов’язані з терористами, назвали напад успішним, так як за його результатами серед американців виявилося не менше п’ятнадцяти трупів, а рахунок поранених іде на десятки. Більш того, бойовики навіть примудрилися захопити частину техніки і начебто навіть танки. Сталося це на території провінції Хасак, недалеко від кордону з Дейр-ез-Зором. Серед постраждалих також багато курдів.

Можливо, кількість жертв терористами перебільшено, проте зіткнення точно мало місце бути. І воно далеко не перше за останній час. Протягом серпня і вересня Загони народної самооборони, які є основною бойовою силою американських операцій в САР, втратили майже сотню людей. Відомості про жертви серед американців також періодично надходять, але якихось точних даних немає.

Відомо, що на даний момент терористам вдалося знову повернути деякі раніше звільнені американцями і курдами поселення. З цього випливає, що на якесь контрнаступ терористи все ще здатні. Чи загрожує це Штатам великими жертвами? Чи, може, вони, втомившись від втрат, зважаться на фінальний штурм?

Австралійський експерт Річард Френк вважає, що для США в Сирії втрата десяти військових — це дуже багато. Штати фактично навіть не намагалися прогнозувати втрати в результаті сухопутних операцій, тому як основні завдання на землі виконують Загони народної самооборони. Але останнім часом жертви їх переслідують.

— Пентагон зазвичай засекречує інформацію про втрати в таких конфліктах. У Сирії ніколи не було такої війни, як в Іраку. У Сирії це антитерористичні дії, тому на тлі складно політичної обстановки розкривати дані про втрати — не найкраще рішення. Точно так само роблять інші держави. Але через близькосхідну пресу інформація доходить до громадськості. Не всьому можна вірити. Але втрати, схоже, є. У цьому немає нічого дивно — всі, хто йдуть на війну, можуть загинути. В даному випадку, немає ніяких винятків для США або інших країн, просто ситуація така, що США після численних конфліктів виробили такий підхід, при якому жертви практично виключаються. Тим більше, як я згадав, це — антитерористична операція. П’ятнадцять чоловік всього в результаті однієї атаки бойовиків — це дуже багато. Як це могло статися? Несподівана засідка? У Сирії це можливо, незважаючи на всі запобіжні заходи та постійний контроль територій з повітря. У майбутньому не можна виключати такі втрати, але немає сумнівів, що США після будь-якого інциденту намагаються максимально підвищити безпеку своїх людей.