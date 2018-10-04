Відразу після поразки Порошенка на виборах потрібно заарештувати все його майно, а потім судити особисто — думка

Розстріляти, на жаль, за нашими законами не можна…
Мені от цікаво. Якщо формулу «Роттердам+» таки визнають маніпулятивною і незаконною. Хто нам поверне 30 млрд гривень, які ми переплатили з неї за електроенергію?
Таким злободенним питанням задається у Фейсбуці відомий журналіст-розслідувач Олександр Дубинський.
Давайте подивимося разом.
Вилучити ці гроші у головного бенефіціара схеми і формули «Роттердам+» Ахметова — не вдасться. Тому що формально він не має до неї ніякого відношення.
Це було рішення НКРЭКП, на яке Ахметов не має прямого впливу.
Залишається тільки Порошенко, який контролював голову і членів НКРЭКП.
Але він добровільно не віддасть.
Тому відразу після програшу в першому турі потрібно силами народу блокувати фігуранта в маєтку.
Вимагати арешту всього майна, продажу з аукціону і компенсації заподіяної шкоди.
Потім особисто судити. Розстріляти, на жаль, за нашими законами не можна.