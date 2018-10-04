Нідерланди вислали ГРУ-шників з-за спроби кібератаки

Нідерланди запобігли хакерську атаку з боку Росії.

Служба військової розвідки і безпеки Нідерландів запобігла хакерську атаку з боку Росії на Організацію по забороні хімічної зброї (ОЗХО).

З таким твердженням виступила в четвер на прес-конференції міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд. За її версією, “спроба атаки була здійснена 13 квітня, в ході неї співробітники російських спецслужб намагалися отримати доступ до бездротової мережі в ОЗХО”, – повідомляє ТАСС. Всі четверо росіян, підозрюваних у причетності до атаки, були видворені з країни в той же день, сказала міністр. Бейлевелд стверджує, що вони працювали на Головне розвідувальне управління і назвала їхні імена.

За її даними, до атаки причетні Олексій Моренець, Євген Серебряков, Олег Сотников і Олексій Мінін. Крім того, глава голландського оборонного відомства розповіла, що спецслужби королівства змогли отримати доступ до різного електронного обладнання хакерів, в тому числі ноутбуків і мобільних телефонів.

Міністерство оборони Нідерландів оприлюднило імена висланих з країни співробітників ГРУ РФ, яких Амстердам підозрює в спробі кібератаки на сервери Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХО).

Згідно з даними, які розкрила міністр оборони Нідерландів Анк Бийлевельд, це Олексій Моренець (1997 року народження), Євген Серебряков (1981), Олег Сотніков (1972) і Олексій Мінін (1972).