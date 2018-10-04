Повінь – зміна системи

Menu
Close

У НАТО зробили заяву про Кримському мосту

04.10.2018

В НАТО сделали заявление о Крымском мостеМіст назвали незаконним.

Будівництво моста через Керченську протоку заважає вільної навігації по Азовському морю і тому є проблемою. НАТО уважно спостерігає за провокаціями Росії в Азовському морі і відноситься до них тільки як до порушень РФ щодо України.

“Я вважаю, що є великі проблеми у вільної навігації по Азовському морю з-за незаконного будівництва Керченського мосту, а всі союзники вважають його незаконним, це серйозна проблема”, – заявив він журналістами в Брюсселі 3 жовтня. Дана проблема лише доповнила інші серйозні порушення Кремля в аннексированном Криму, додав дипломат.

Зокрема, він нагадав про ситуацію з правами людини в окупованому півострові. “Навіть на окупованих територіях у відповідності з міжнародними нормами встановлюється відповідальність. І чітко видно, що Росія не буде нести таку відповідальність”, – зазначив він.

Читайте також:   У Донбасі при обстрілі Докучаєвська поранений підліток
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *