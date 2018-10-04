Депутат Кривохатько запровадив панщину у своєму окрузі — Бриль

Народний депутат Вадим Кривохатько організував беззаконня і панщину на території свого виборчого округу у Вільнянському районі Запорізької області. Про це заявив голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль на своїй сторінці в Facebook.

«Знову чую перли від Вадима Кривохатька! І розумію, що найкраща форма захисту — це напад. Тільки що під час засідання комітету Верховної Ради України з питань запобігання корупції Вадим Кривохатько публічно поцікавився у голови НАБУ Артема Ситника: чому немає провадження стосовно Костянтина Бриля? Його цікавили нерухомість, автомобілі і мої поїздки. Хоча всі ці питання вже неодноразово обговорювалися і вивчені, в тому числі НАПК», – написав він.

За словами Бриля, оскільки всі свої витрати він задекларував, що «певні особи отримали можливість «товкти воду в ступі». «При цьому, за результатами повної перевірки НАПК моїй декларації, не було виявлено ознак незаконного збагачення, а рівень витрат визнаний повністю відповідним рівнем доходів та заощаджень», – підкреслив він.

«На жаль, нардеп не тільки не може впевнено сформулювати перелік власних претензій, але навіть не намагається почути, коли отримує відповіді на поставлені їм питання», – заявив голова Запорізької ОДА.

Він зазначив, що Кривохатько є членом комітету Верховної Ради з питань запобігання корупції. «Так може він сам відзвітує про свої поїздки за кордон? Або щодо численних кримінальних проваджень, порушених стосовно діяльності його помічників у Вільнянському районі. Щоб допомогти йому в цьому, в НАПК мною було направлено заяву про системні порушення законодавства Вадим Кривохатько. Але, на жаль, реакції я не отримав», – зазначив Бриль.

Крім того, додав губернатор, з боку правоохоронців триває перевірка ряду конфліктних ситуацій у Вільнянському районі. «Тому явно можна побачити спроби Вадима Кривохатька просто помститися тим, хто не в захваті від дій нардепа, який організовує беззаконня і панщину на території виборчого округу. Тому, я запитую знову: його напад що це — форма захисту?» – підсумував голова ОДА.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Бриля викрили в елітному відпочинку і величезних витратах на навчання дітей. Крім того детективи Національного антикорупційного бюро в рамках розслідування кримінального провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації провели аналіз декларації Бриля і знайшли деякі невідповідності.

Також стало відомо, що Бриль продає майно неповнолітньої доньки