В очікуванні тисячі

Про знаменитої тисячі, яку будуть чекати пенсіонери на початку 2019 року.

Про неї було сказано багато. Ця тисяча всю дорогу виступала підсолоджувачем гіркої пігулки. «Невже вам шкода зайвої тисячі для людей похилого віку?» Постановка питання дикувата. Одним літнім, загалом, людям, пропонувалося пошкодувати інших, трохи старше. У той самий час, коли їх самих уряд анітрохи не шкодував.

Та Бог з нею, з пропагандою. Але в мізки з телеекранів прямо молотками вбивали цю тисячу.

Тепер закон прийнятий в третьому читанні. І ніякої тисячі вже не згадують. Перейшли на 7%. Тобто, стали відвертішими. Люди, які чекали на цю тисячу, про яку талдычали з ранку до ночі, повинні зрозуміти. Якщо у тебе пенсія 8000, то ти отримаєш підвищення 560 рублів. При рівні інфляції 4% підвищення і без того склало б 320 рублів. Але тепер зверху додадуть ще 240. Така ціна питання для найбільш малозабезпечених пенсіонерів.

Але в самому законі навіть цих семи відсотків немає. В законі сказано ось що:

б) частину 10 викласти в такій редакції:

«10. Розмір страхової пенсії щорічно індексується:

1) з 1 лютого на індекс зростання споживчих цін за минулий рік;

2) з 1 квітня виходячи із зростання доходів бюджету Пенсійного фонду Російської Федерації. У випадку, якщо річний індекс зростання середньомісячної заробітної плати в Російській Федерації перевищить індекс зростання споживчих цін за цей же рік, з 1 квітня наступного року проводиться додаткове збільшення розміру страхової пенсії на різницю між річним індексом зростання середньомісячної заробітної плати в Російській Федерації та індексу зростання споживчих цін. При цьому додаткове збільшення розміру страхової пенсії (з урахуванням раніше здійсненої індексації) не може перевищувати індекс росту доходів бюджету Пенсійного фонду Російської Федерації в розрахунку на одного пенсіонера, що спрямовуються на виплату страхових пенсій».

Іншими словами, все залежить від зростання доходів ПФР, а вони, в свою чергу, залежать від зростання заробітної плати. Не буде цього зростання, не буде і другий — квітневої — індексації. Важко сказати, що буде, якщо доходи ПФР раптом впадуть. Ну, якщо. Чи можна в цьому випадку оперувати негативними індексами? Зростання доходів негативний, отже, індексація теж негативна — у бік зменшення. Так не стануть трактувати?

При цьому при всьому неважко передбачити, що вже в січні ми почуємо питання «де наша тисяча» і відповіді «ось ж ви тупі, ви нічого не зрозуміли».