Забув: у Мадриді однорічна дівчинка померла, замкнена в авто батьком

Замість дитячого садка дівчинку залишили сидіти в машині.



Чоловік забув свою однорічну доньку в машині, коли віз її в дитячий сад в Мадриді. Покинута дитина помер.

Інцидент стався на вулиці Анни Австрійської в районі Санчинарро іспанської столиці. Чоловік приїхав до дитячого саду і, вирішивши, що вже залишив дитину в установі, припаркував автомобіль на дорозі.

Про те, що дитина залишився в машині, стало відомо тільки увечері, коли мати прийшла забирати доньку. З розмови з працівниками дитячого садка з’ясувалося, що дівчинку в установу ніхто не привозив. Тоді мати зателефонувала чоловікові і вирушила до припаркованого автомобіля.

Коли вона виявила дівчинку, у дитини вже зупинилося серце. Прибулі на місце співробітники швидкої допомоги протягом 45 хвилин намагалися повернути дитину до життя, але їм цього не вдалося.

Поліцейські з’ясовують причини та обставини інциденту.