У США на водійських правах з’явився “третій” пол

Така реформа в штаті Міннесота не анонсувалася.



В одному з американських штатів з’явилася можливість для користувачів вибрати у водійському посвідченні невизначений підлогу.

В американському штаті Міннесота дозволили одержувачам водійських посвідчень вибирати невизначений підлогу для запису в документі. Про це повідомляє місцеве видання Twin Cities Pioneer Press.

Згідно з повідомленням, відповідну зміну реалізовано в новому програмному забезпеченні, які пропонується жителям штату для реєстрації при отримання водійських прав.

Так, тепер всі бажаючі можуть вибрати в графі стать три варіанти: “Ж”, “М” або “Х” – для користувачів, які не ідентифікують себе ні з чоловічим, ні з жіночою статтю.

Зазначається, що реформа не анонсувалося, і після впровадження викликала зауваження місцевих законодавців. Рішення привітав губернатор штату.