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У США на водійських правах з’явився “третій” пол

04.10.2018

В США на водительских правах появился "третий" полТака реформа в штаті Міннесота не анонсувалася.

В одному з американських штатів з’явилася можливість для користувачів вибрати у водійському посвідченні невизначений підлогу.

В американському штаті Міннесота дозволили одержувачам водійських посвідчень вибирати невизначений підлогу для запису в документі. Про це повідомляє місцеве видання Twin Cities Pioneer Press.

Згідно з повідомленням, відповідну зміну реалізовано в новому програмному забезпеченні, які пропонується жителям штату для реєстрації при отримання водійських прав.

Так, тепер всі бажаючі можуть вибрати в графі стать три варіанти: “Ж”, “М” або “Х” – для користувачів, які не ідентифікують себе ні з чоловічим, ні з жіночою статтю.

Зазначається, що реформа не анонсувалося, і після впровадження викликала зауваження місцевих законодавців. Рішення привітав губернатор штату.

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