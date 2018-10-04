Зачекайте радіти. Путін же не скасовує 282. Він просто створює димову завісу.

Що саме сьогодні внесено до Держдуми під виглядом пом’якшення покарання за «екстремізм»? Поправки в статтю 282 (гумове «Збудження ненависті») передбачають наступне: якщо ви один раз лайкнули смішну картинку — то штраф або 15 діб. У цьому сенсі стало трохи краще. А якщо вдруге протягом року — то колишній механізм з кримінальним терміном. Раніше кримінал була вже за перший лайк.

Це відлига? Немає. Уявіть ситуацію: товариш майор знайшов ваш альбом «ВКонтакте» і зробив два скріншота. За першою він завів адміністративна справа, ви відсиділи 15 діб, вийшли, і тут — хопу! — з’являється другий скріншот (підправити дату, якщо що, праці не складе). Кримінальну справу.

Елементарно, Ватсон!

Крім того: чому справи за 282 зараз так популярні? Тому саме на них легко заробляти нові зірки на погони. Нічого не треба робити, тільки мемасики в інтернеті читати. Думаєте, товаришу майор відмовиться від такої можливості? Спеціально для нього в Кримінальному кодексі залишилася, наприклад, стаття 280 — «Публічні заклики до екстремістської діяльності». Ті ж лайки і репости.

А якщо 280 не вистачить — є, наприклад, 354.1, і там таке: «Поширення виражають явне неповагу до суспільству відомостей про дні військової слави і пам’ятні дати Росії, пов’язаних із захистом Батьківщини, а також осквернення символів військової слави Росії, вчинені публічно». Ще один тип мыслепреступлений. Ну і, звичайно, наше улюблене образу почуттів віруючих.

Подібного законодавчого сміття в УК — повнісінько. Просто потрібно почекати, через рік-другий подивитися, куди стануть перетікати криміналки.

Тому що головний принцип залишається незмінним: силовикам потрібні палиці.

І виправити цю ситуацію можуть лише дві речі. Перша, найбільш легка — скасування всіх статей про мыслепреступлениях. Не можна карати за слова.

Друга річ куди важче — конституційна реформа з висновком судової влади з-під контролю президента. Щоб судді не призначалися їм, були незалежні і не ставали співучасниками репресій.

А інакше всі нинішні поправки так і залишаться марафетом, наведеним небіжчика перед похороном.