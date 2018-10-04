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Силовикам потрібні палиці

04.10.2018

Силовикам нужны палки

Зачекайте радіти. Путін же не скасовує 282. Він просто створює димову завісу.

Що саме сьогодні внесено до Держдуми під виглядом пом’якшення покарання за «екстремізм»? Поправки в статтю 282 (гумове «Збудження ненависті») передбачають наступне: якщо ви один раз лайкнули смішну картинку — то штраф або 15 діб. У цьому сенсі стало трохи краще. А якщо вдруге протягом року — то колишній механізм з кримінальним терміном. Раніше кримінал була вже за перший лайк.

Це відлига? Немає. Уявіть ситуацію: товариш майор знайшов ваш альбом «ВКонтакте» і зробив два скріншота. За першою він завів адміністративна справа, ви відсиділи 15 діб, вийшли, і тут — хопу! — з’являється другий скріншот (підправити дату, якщо що, праці не складе). Кримінальну справу.

Елементарно, Ватсон!

Крім того: чому справи за 282 зараз так популярні? Тому саме на них легко заробляти нові зірки на погони. Нічого не треба робити, тільки мемасики в інтернеті читати. Думаєте, товаришу майор відмовиться від такої можливості? Спеціально для нього в Кримінальному кодексі залишилася, наприклад, стаття 280 — «Публічні заклики до екстремістської діяльності». Ті ж лайки і репости.

А якщо 280 не вистачить — є, наприклад, 354.1, і там таке: «Поширення виражають явне неповагу до суспільству відомостей про дні військової слави і пам’ятні дати Росії, пов’язаних із захистом Батьківщини, а також осквернення символів військової слави Росії, вчинені публічно». Ще один тип мыслепреступлений. Ну і, звичайно, наше улюблене образу почуттів віруючих.

Подібного законодавчого сміття в УК — повнісінько. Просто потрібно почекати, через рік-другий подивитися, куди стануть перетікати криміналки.

Тому що головний принцип залишається незмінним: силовикам потрібні палиці.

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І виправити цю ситуацію можуть лише дві речі. Перша, найбільш легка — скасування всіх статей про мыслепреступлениях. Не можна карати за слова.

Друга річ куди важче — конституційна реформа з висновком судової влади з-під контролю президента. Щоб судді не призначалися їм, були незалежні і не ставали співучасниками репресій.

А інакше всі нинішні поправки так і залишаться марафетом, наведеним небіжчика перед похороном.

 

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