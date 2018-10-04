«Розстріляти його на жаль не можна»: журналіст назвав винного в крадіжці 30 мільярдів

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник заявив, що збиток від застосування формули «Роттердам+» становить 15 млрд гривень. Відповідну заяву Ситник зробив 3 жовтня в ході засіданні комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції.
За його словами, днями НАБУ отримало економічний звіт про те, що формула «Роттердам+» була застосована безпідставно.
«Встановлена сума коштів, незаконно отриманих в результаті застосування цієї формули. Ця сума становить 15 млрд гривень», – сказав він.
Коментуючи заяву глави НАБУ відомий журналіст — розслідувач Олександр Дубинський задається риторичним питанням якщо формулу «Роттердам+» таки визнають маніпулятивної та незаконною, то хто поверне народу 30 млрд гривень, які ми переплатили з неї за електроенергію?
І сам же відповідає.
«Вилучити ці гроші у головного бенефіціара схеми і формули «Роттердам+» Ахметова — не вдасться. Тому що формально він не має до неї ніякого відношення.
Це було рішення НКРЭКП, на яке Ахметов не має прямого впливу.
Залишається тільки Порошенко, який контролював голову і членів НКРЭКП.
Але він добровільно не віддасть.
Тому відразу після програшу в першому турі потрібно силами народу блокувати фігуранта в маєтку.
Вимагати арешту всього майна, продажу з аукціону і компенсації заподіяної шкоди.
Потім особисто судити.
Розстріляти, на жаль, за нашими законами не можна», — підсумував журналіст.