«Розстріляти його на жаль не можна»: журналіст назвав винного в крадіжці 30 мільярдів

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник заявив, що збиток від застосування формули «Роттердам+» становить 15 млрд гривень. Відповідну заяву Ситник зробив 3 жовтня в ході засіданні комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції.

За його словами, днями НАБУ отримало економічний звіт про те, що формула «Роттердам+» була застосована безпідставно.

«Встановлена сума коштів, незаконно отриманих в результаті застосування цієї формули. Ця сума становить 15 млрд гривень», – сказав він.

Коментуючи заяву глави НАБУ відомий журналіст — розслідувач Олександр Дубинський задається риторичним питанням якщо формулу «Роттердам+» таки визнають маніпулятивної та незаконною, то хто поверне народу 30 млрд гривень, які ми переплатили з неї за електроенергію?

І сам же відповідає.

«Вилучити ці гроші у головного бенефіціара схеми і формули «Роттердам+» Ахметова — не вдасться. Тому що формально він не має до неї ніякого відношення.

Це було рішення НКРЭКП, на яке Ахметов не має прямого впливу.

Залишається тільки Порошенко, який контролював голову і членів НКРЭКП.

Але він добровільно не віддасть.

Тому відразу після програшу в першому турі потрібно силами народу блокувати фігуранта в маєтку.

Вимагати арешту всього майна, продажу з аукціону і компенсації заподіяної шкоди.

Потім особисто судити.

Розстріляти, на жаль, за нашими законами не можна», — підсумував журналіст.