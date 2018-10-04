Самий розшукуваний гангстер, спійманий у Франції, ховався під паранджею

Він втік з в’язниці на вертольоті.



Найбільш розшукуваний злочинець Франції Редуана Фаіда, який втік з в’язниці за допомогою вертольота і був затриманий через три місяці ховався від поліції під паранджею.

За словами прокурора Франсуа Молена, вистежити зловмисника вдалося завдяки прослуховування телефонів людей, які допомогли йому з втечею.

Вийшовши таким чином на жінку з рідного міста Фаіда, правоохоронці встановили за нею стеження, під час якої побачили, як в автомобіль передбачуваної спільниці злочинця сідають дві невідомі особи в паранджі, чиї фігури були схожі на чоловічі.

Запідозривши, що це насправді Редуан Фаид і його брат Рашид, поліцейські затримали їх та ще двох осіб на наступний вечір.

Як наголошується, в 2017 році Фаид був засуджений до 10 років позбавлення волі за зухвалу втечу з в’язниці Секидин в 2013 році, коли він захопив у заручники персонал і підірвав п’ять дверей, щоб вибратися на свободу.

Крім того, він також засуджений на 25 років за вбивство поліцейського під час пограбування у 2010 році.

Вперше Фаид був заарештований в 1998 році.