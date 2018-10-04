В Аддіс-Абебі поліцейський “під градусом” застрелив колег і себе

Інцидент стався на світанку.



У столиці Ефіопії Аддіс-Абебі п’яний офіцер поліції в четвер застрелив двох колег-правоохоронців і сам загинув від кулі. Про це повідомляє Reuters.

«В центральному районі Аддіс-Абеби – Більш – рано на світанку в цей четвер п’яний офіцер поліції убив з вогнепальної зброї двох своїх колег, але й сам загинув від вогнепального поранення», – йдеться в повідомленні.

Деталі інциденту поки невідомі. Про етнічному підставі цього кривавого інциденту інформації так само немає.

Як відомо, в останні місяці в Ефіопії помітно активізувалася міжетнічна напруженість, яка іноді набуває форм фізичного насильства.