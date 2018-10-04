Президент Польщі підтвердив будівництво військової бази США

Залишилися технічні питання.



Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що рішення про розміщення американської військової бази в країні вже прийнято. Про це він сказав в ефірі телеканалу Polsat News.

“Ті, хто знає американську внутрішню політику, кажуть: якщо ведуться настільки предметні розмови і Білий дім дуже серйозно цікавиться цією темою, це означає, що, насправді, рішення вже прийнято, залишаються лише технічні питання”, – підкреслив Дуда.

Він зауважив, що в питанні створення американської бази в Польщі необхідно розрізняти два аспекти: прийняття офіційного рішення і фактичне створення бази.

Дуда зазначив, що створення інфраструктури цієї бази буде проходити більше року.

Він зауважив, що будівництво в країні американської бази підвищить безпеку і буде служити стримуючим фактором для Росії.

У той же час, він додав, що це не звільняє Польщу від відповідальності щодо посилення власної армії.