В Туреччині прогримів вибух: семеро загиблих

Вибух стався в районі, населеному курдами.



В результаті вибуху, влаштованого, ймовірно, курдськими повстанцями, в Туреччині загинули сім солдатів. Влади проводять операцію з затримання нападників.

У Туреччині з-за вибуху, який, ймовірно, влаштували курдські повстанці, у четвер, 4 жовтня, загинули щонайменше сім турецьких солдатів. Про це повідомив один з лідерів правлячої Партії справедливості і розвитку Туреччини Нуман Куртулмуш, передає агентство AP. Ще двоє солдатів отримали поранення.

Вибух стався на дорозі поблизу міста Геркуш в провінції Стамбул, де проживає багато курдів. Військові їхали в броньованому автомобілі на захист будівельного майданчика в регіоні, повідомив Куртулмуш. За даними державного агентства Anadolu, солдати йшли на операцію проти повстанців. Четверо військових загинули на місці, ще троє померли від поранень у лікарні. Агентство Anadolu повідомило, що військові запустили широкомасштабну операцію з затримання нападників.

“Робоча партія Курдистану” вважається терористичною організацією в Туреччині.