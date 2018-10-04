Лондон заявив про причетність ГРУ до кібератак в Європі і США

Великобританія та її союзники мають намір відповісти на “спроби ГРУ підірвати міжнародну стабільність”, заявив глава британського Мзс.

Російська військова розвідка неодноразово влаштовувала “безсистемні і безрозсудні” кібератаки на політичні інститути, компанії, ЗМІ та спортивні організації по всьому світу. Про це міністр закордонних справ великої Британії Джеремі Хант заявив у четвер, 4 жовтня.

Експерти британського Національного центру з кібербезпеки (NCSC) стверджують, що Головне розвідувальне управління (ГРУ) міністерства оборони Росії “майже напевно” причетна до діяльності хакерських угруповань APT 28, Sofacy, Sednit, Sandworm, “Киберхалифат”, “Киберберкут” і ряду інших. В результаті резонансних кібератак “постраждали громадяни великої кількості країн, включаючи Росію”, а збиток національним економікам склав мільйони фунтів стерлінгів, стверджує британська сторона. Зокрема, британські експерти вважають російських хакерів винними в атаках на Всесвітнє антидопінгове агентство WADA в Швейцарії в 2017 році, Демократичну партію США в 2016 році і один з британських телеканалів в 2015 році.

NCSC назвав діяльність хакерів “кричущим порушенням міжнародного права”. Великобританія разом з союзниками має намір “відповісти спробам ГРУ підірвати міжнародну стабільність”, – підкреслив міністр.

Великобританія створює кібервійська

У вересні стало відомо про ініціативу британського Міноборони та Центру урядового зв’язку по створенню кібервійськ для протидії російській загрозі. Новий вид військ орієнтований на наступальні операції, що дозволить забезпечити “нові способи стримування і покарання держав, які бажають заподіяти шкоду” Великобританії, заявив колишній глава командування Об’єднаних сил Великобританії (Joint Forces Command) генерал Річард Баррон.

Ворожа киберактивность Кремля

У квітні Федеральне бюро розслідувань, міністерство внутрішньої безпеки США і британський Національний центр з кібербезпеки опублікували спільну заяву, в якій наголосили ворожу киберактивность як один з елементів арсеналу Кремля.

Уряд Великобританії разом зі своїми союзниками працюють над поширенням інформації та інструментів, які необхідні для відображення подібних атак. У боротьбі з вихідної від Росії кіберзагрозою необхідно використовувати різні ресурси, в тому числі дипломатичні, правоохоронні та технічні”, йдеться в документі