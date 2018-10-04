США звинуватили в кібератаках громадян Росії

Російські співробітники ГРУ стоять за кібератаками.

Влада США оголосили звинувачення семи громадянам Росії, яких вважають співробітниками ГРУ РФ, у зв’язку з хакерськими атаками на антидопінгові організації, міжнародний футбольний орган і провідну електротехнічну компанію Westinghouse Electric Corp.

Про своє рішення Вашингтон оголосив через кілька годин після того, як уряди Великобританії і Нідерландів звинуватили російську військову розвідку в спробах кібератак.

Мін’юст США вважає, що російські співробітники ГРУ стоять за кібератаками на ВАДА, ФІФА, Спортивний арбітражний суд і антидопінгове агентство США USADA.

Трьом обвинуваченим хакерам – Івану Єрмакову, Дмитру Бадину і Артему Малишеву – були пред’явлені звинувачення в США у зв’язку з хакерськими атаками на демократів в рамках розслідування російського втручання спецпрокурора Роберта Мюллера.

В оприлюдненому в четвер звинувачення США звинуватили сімох росіян в крадіжці особистих даних і змові з метою шахрайства та відмивання грошей.

Нагадаємо, Нідерланди оприлюднили інформацію про квітневу спробі російської кібератаки проти ОЗХО, яку вдалося запобігти спільними зусиллями розвідки Великобританії та Нідерландів.

Організація займалася розслідуванням отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля в Солсбері.

Крім того, співробітники ГРУ РФ намагалися отримати дані міжнародного слідства та справи катастрофи малайзійського “Боїнга” на сході України.