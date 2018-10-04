У Смоленську поліцейські перевіряють телефони перехожих на наявність мессенджера «Телеграм»

«Нормальна людина Телеграмом користуватися не буде»

У Смоленську гуляють в парках городян стали перевіряти на наявність в їх телефонах популярного месенджера

Дивовижні історії повідали нам відразу кілька читачів, які вирішили провести своє дозвілля на минулих вихідних в Реадовском парку. До мирно гуляють городянам підійшли несуть чергування постові і попросили показати не документи, а телефон… на наявність в ньому «Телеграма». На щастя для наших передплатників, одна з яких, до речі, була дівчиною, ті звикли читати нас у ВКонтакте, а для особистого листування використовувати «Вайбер», тому поліцейські, не виявивши в їхніх смартфонах дітища Павла Дурова, розкланялися і їх відпустили з миром.

На питання, навіщо потрібно перевіряти саме «Телеграм», постові пояснили смолянам, що в місті-герої їм користуються в основному наркомани і закладщики — люди, які професійно заробляють на життя тим, що розкладають пакетики з «спайсами» затишними куточками міста. Найчастіше як раз в міських парках, зокрема, в Реадовском. Більш того, наркомани і наркодилери лінуються видаляти чати, в яких обговорюється місцезнаходження небезпечних посилок. Правоохоронці ж, отримавши в розпорядження телефон з таким чатом в «Телеграме», відразу ж мають доказову базу на людину. За таким же принципом поліцейські обчислюють серед відпочиваючих підозрілі елементи — якщо людина, у якого попросили показати «Телеграм» на телефоні, починає нервувати, значить, йому є що приховувати.

Зазначимо, що для жителів столиці, особливо, для москвичів працюють в піар-сфері та в сфері журналістики, такий інтерес до «Телеграму» поліцейських може здатися підозрілим. Але реальність така, що за межами МКАДа опальний месенджер так і не зміг знайти собі реальну аудиторію поза рамками двох вузьких ніш — наркоманів і медійників. І ті, і інші, по суті, користуються месенджером з обов’язку служби — але якщо для одних це пошук інсайдів та інформації, то для інших це спосіб заробити або знайти нову дозу. У провінції нормальна людина користуватися телеграмом не буде, вважають в поліції, і в чомусь вони, звичайно, мають рацію. Як розповів нам джерело в правоохоронних органах, тільки в одному Смоленську таким нехитрим способом перевірки на «мессенджер для наркоманів» вдалося затримати кілька необережних закладщиков, забувають чистити секретні чати.

Що ж стосується самої проблеми розповсюдження наркотиків через закладки, інформація про місцезнаходження яких поширюється через анонімні чати, то вона вже давно набула загрозливих масштабів в нашій країні. З проблемою підозрілих людей, то роющих під кущем, стикався буквально житель кожного двору в нашій країні. Іноді «розкрадачі наркотичних гробниць» об’єднуються у великі групи, буквально прочісуючи кожен сантиметр території, на якій можливе заховані наркотики.